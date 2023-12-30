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        Haberler Televizyon Maksut Aşkar kimdir? Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar kaç yaşında ve aslen nereli?

        Maksut Aşkar kimdir? Michelin yıldızlı Maksut Aşkar kaç yaşında ve aslen nereli?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'e katılan şef Maksut Aşkar, gündem oldu. Peki, Maksut Aşkar kimdir? Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:21
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        • 1

          Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi isimlerin oturduğu MasterChef Allstar’ın 29 Aralık akşamı yayınlanan bölümüne şef Maksut Aşkar konuk oldu. Peki, Maksut Aşkar kimdir? Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar...

        • 2

          MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

          Maksut Aşkar, 1976 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Lise ve üniversitede turizm ve otel işletmeciliği okuyan isim eğitimi sırasında hem mutfak hem de servis yönetimi eğitimi aldı. Aşkar eğitimi sırasında ve sonrasında yiyecek ve içecek sektöründe görev aldı. Bu sırada tat tasarımına merak sardı ve bu alanda kendini geliştirdi. Tasarladığı lezzetleri sanat sergilerine dönüştürdü, birçok önemli yiyecek ve içecek markası için danışmanlık yaptı ve etkinlikler tasarladı.

        • 3

          Aşçılık hedefinin peşinden gitmeye karar verdi ve 2007 yılında ilk restoranını açtı. Daha sonra 2009 yılında, “Lilbitz” adında bir restoran daha açtı. 2011 yılında 3. restoranını açtı. Sektördeki 3 yıllık başarı ve 22 yılın ardından Anadolu mutfağını modern sahneye çıkardığı SALT Galata Müzesi’nde son restoranını halka sundu. Daha önce kullandığı slogan, restoranın adı “Neolokal” oldu. 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi” ödülüne layık görüldü. 2015 yılında Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde “Le Proche” ödülüne layık görüldü.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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