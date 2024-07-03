Makinist Marmaray'ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, ay-yıldızlıların tarihi başarısı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın oynandığı anlarda İstanbul Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray trenini durdurarak taraftara eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı.
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A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.
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Mücadele Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi. O noktalardan biri de İstanbul'daki Bakırköy sahiliydi.
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Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.
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Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.
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Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Hollanda oldu.
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Türkiye, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.