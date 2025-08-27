Makedonya nerede? Makedonya hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

Orta Çağ’da ise Bulgar ve Sırp krallıkları arasında el değiştiren Makedonya, 14. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiş ve yaklaşık beş asır boyunca bu yönetim altında yaşamıştır. 20. yüzyıl başlarında Balkan Savaşları ile Osmanlı topraklarından kopan Makedonya, bir süre Yugoslavya Krallığı’nın ve ardından Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçası olmuştur.

1991 yılında barışçıl bir referandumla bağımsızlığını ilan eden ülke, uluslararası alanda tanınma sürecinde “isim sorunu” nedeniyle Yunanistan ile uzun yıllar diplomatik tartışmalar yaşamış, bu sorun 2019’da “Kuzey Makedonya” adının kabul edilmesiyle çözülmüştür. Peki, Makedonya hangi kıtada?

MAKEDONYA NEREDE?

Makedonya, Balkan Yarımadası’nın ortasında yer alan ve stratejik konumu sayesinde tarih boyunca pek çok medeniyetin ilgisini çekmiş bir ülkedir. Resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, kuzeyde Sırbistan ve Kosova, doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan ve batıda Arnavutluk ile komşudur. Karasal iklime sahip olan ülke, denize kıyısı olmamasına rağmen Adriyatik ve Ege denizlerine oldukça yakın bir mesafededir. Topraklarının büyük bölümü dağlık ve engebeli olup Vardar Nehri, ülkenin en önemli su yolu olarak kuzeyden güneye uzanır. Başkenti ve en büyük şehri Üsküp olan Makedonya, aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir coğrafyadır.

Antik dönemden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan ülke, Balkanlar’ın tam ortasında bulunması nedeniyle hem Avrupa hem de Asya kültürlerinden izler barındırır. Bu merkezi konum, Makedonya’yı geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir geçiş noktası haline getirmiştir. Kuzey Makedonya, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve gastronomik çeşitliliği ile tanınır. Ülke, Osmanlı, Bizans ve Yugoslav etkilerini taşıyan tarihi yapıları ve köyleriyle kültürel bir zenginliğe sahiptir. Başkent ve diğer şehirlerdeki taş köprüler, camiler, kiliseler ve manastırlar, Makedonya’nın tarihi dokusunu yansıtır. REKLAM Ohrid Gölü, berrak suları, çevresindeki tarihi yapılar ve doğal peyzajı ile hem yerli halk hem de turistler tarafından ilgi görür. Kuzey Makedonya mutfağı, Balkanlar’ın geleneksel lezzetlerini ve Akdeniz etkilerini bir araya getirir; çeşitli et yemekleri, sebze ve baklagil ağırlıklı tarifler öne çıkar. Şarap ve rakı üretimi, ülkenin bilinen içecek kültürünü oluşturur. Ayrıca el sanatları, dokumacılık ve ahşap işçiliği, bölgenin kültürel kimliğini destekleyen önemli unsurlardır. Makedonya, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra festivalleri, müzik ve dans etkinlikleri ile de öne çıkar.

MAKEDONYA KOMŞU ÜLKELERİ Makedonya, resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkan Yarımadası’nın merkezinde yer alır ve dört ülkeyle kara sınırına sahiptir. Kuzeyinde Sırbistan ve Kosova bulunur; bu komşuluk, ülkenin Balkanlar’daki kuzey geçiş yollarına erişimini sağlar. Doğusunda Bulgaristan yer alır ve bu sınır, hem tarihsel hem de kültürel bağlar açısından önem taşır; çünkü iki ülke arasında dil, gelenek ve tarihi geçmiş bakımından benzerlikler vardır. Güneyinde Yunanistan ile uzun bir sınırı paylaşır ve bu komşuluk, tarih boyunca hem iş birliği hem de siyasi gerilimlerin yaşandığı bir alan olmuştur. Batısında ise Arnavutluk bulunur; burası, kültürel açıdan Makedonya’nın çok etnikli yapısında önemli rol oynayan Arnavut nüfusun etkisiyle dikkat çeker. Bu dört komşu ülke, Makedonya’nın jeopolitik konumunu belirleyen temel unsurlardır. Hem kara ticaret yolları hem de bölgesel diplomasi açısından Makedonya, bu komşularıyla olan ilişkilerinde tarihsel mirasın ve güncel politikaların şekillendirdiği hassas bir dengeyi korumak zorundadır.

REKLAM MAKEDONYA BAŞKENTİ Makedonya’nın, yani resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’tür ve ülkenin en büyük, en gelişmiş şehri olma özelliğini taşır. Vardar Nehri’nin iki yakasına kurulmuş olan Üsküp, hem coğrafi konumu hem de tarihi geçmişiyle Balkanlar’ın önemli merkezlerinden biridir. Şehir, antik dönemlerden itibaren Roma, Bizans, Osmanlı ve Yugoslavya dönemlerinin izlerini taşır. Bu nedenle mimarisinde camiler, kiliseler, taş köprüler ve modern yapılar bir arada görülebilir. Üsküp’ün simgelerinden biri, Osmanlı döneminden kalma Taşköprü’dür ve şehrin iki yakasını birbirine bağlar. Makedonya Meydanı, modern kafe ve mağazalarıyla canlı bir yaşam alanı sunarken, Eski Çarşı bölgesi tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişe götürür. Üsküp, aynı zamanda ülkenin kültürel, ekonomik ve siyasi merkezi olup pek çok müze, tiyatro, üniversite ve sanat galerisine ev sahipliği yapar. Karasal iklimin hâkim olduğu şehirde kışlar soğuk ve karlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Hem tarihi mirası hem de modern şehir yaşamıyla Üsküp, Makedonya’nın kimliğini yansıtan en önemli yerleşim yeridir.

Kuzey Makedonya mutfağı, Balkanlar’ın geleneksel lezzetlerini, Osmanlı ve Akdeniz etkileriyle harmanlayan zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Yemeklerde et, sebze, baklagiller ve tahıllar yoğun biçimde kullanılır. Etli yemekler arasında köfte, kebap ve etli güveç çeşitleri öne çıkar; bu yemekler genellikle zeytinyağı, baharat ve otlarla lezzetlendirilir. Sebze ağırlıklı tarifler, biber dolması, patlıcan yemekleri ve çeşitli salatalar ile sofralarda yer alır. Peynir ve yoğurt, hem kahvaltılarda hem de yemeklerde sık kullanılan malzemelerdir. Kuzey Makedonya’nın tatlıları da oldukça meşhurdur; baklava, tulumba tatlısı ve cevizli tatlılar geleneksel tarifler arasında sayılır. Ayrıca yerel şarap ve rakı üretimi, mutfağın içecek kültürünü tamamlar. Sokak lezzetleri ve ev yemekleri, hem günlük yaşamın hem de kültürel etkinliklerin ayrılmaz bir parçasıdır.