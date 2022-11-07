'Make Pop Art Great Again' açılıyor
RED art İstanbul’un 'Make Pop Art Great Again' sergisi, BKM Organizasyonu ile İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında 9 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Maximum Uniq İstanbul’da ziyaretçilere kapılarını açacak
Yaz sezonunun ardından kış sezonuna yine zengin bir içerikle başlayan Maximum Uniq Hall, 9 Kasım Çarşamba akşamı 'Sırça' oyunun yeni sezon prömiyerini yaparken, Red art İstanbul’un 'Make Pop Art Great Again' sergisinin açılışını ve Tilda Tezman’ın 'Oyunname II' adlı kitabını sınırlı sayıda imzalayacağı küçük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
RED art İstanbul’un Make Pop Art Great Again' sergisi, BKM Organizasyonu ile İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında 9 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında Maximum Uniq İstanbul’da ziyaretçilere kapılarını açacak.
Bir ay boyunca BKM Organizasyonu ile İstanbul’un her yerinde 200’den fazla etkinlik ile şehre kahkaha getirecek olan İstanbul Komedi Festivali, festival kapsamında, RED art İstanbul’un 'Make Pop Art Great Again' sergisine de ev sahipliği yapacak. Maximum Uniq Hall’un Fuaye alanında 9 Kasım’da ziyaretçilere kapılarını açacak olan sergi, 12 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
RED art İstanbul sanatçılarından Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Seden Erşen, Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’nin eserleri, 'Make Pop Art Great Again' sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
Tilda Tezman; 'Oyunname II' adlı kitabında okurlarını, dünyanın dört bir yanından yüzlerce performansla büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 'Oyunname II', Tezman’ın ilk kitabı 'Oyunname’nin yayımladığı 2012'den bugüne, kesintisiz takip ettiği Avignon Tiyatro Festivali, Paris ve New York sahnelerinde izlediği oyunlar arasından titizlikle seçtiği 70’e yakın oyunu kapsıyor. Kendi gözünden oyunların yansımalarının, oyun izleyerek geçirdiği büyülü saatlerin kalbinde ve zihninde canlı kalması için, yaptığı her yolculuk dönüşünde izlediği oyunları kaleme alan Tezman kitabını; “Tiyatroseverlerle paylaştığım samimi mektuplardan ortaya çıkan bir hatıra defteri gibi…” diye tanımlıyor.
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