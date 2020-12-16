Trafik magandası! 1 makas! 3 kaza!

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda, dün akşam saat 20.30 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, 06 AG plakalı beyaz otomobilin sürücüsüyle yarışmaya başladı.

ARKADAN GELEN ARAÇ REFÜJE ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre yarış sırasında makas atmaya başlayan sürücü, arkasından gelen araçların dikkatini dağıtarak birinin refüje çıkmasına neden oldu.

ARACINI BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Arka arkaya üç kazaya neden olan sürücü, daha sonra aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Polis, yolda makas atan ve kazaya neden olan sürücülerle ilgili soruşturma başlattı.