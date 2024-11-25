Makas attığı görüntüler paylaştı, cezayı yedi
İstanbul Pendik'te, bir sürücü, otomobiliyle trafikte makas attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polisin görüntüler üzerine başlattığı çalışmada aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ehliyetsiz sürücüye 40 bin 212 lira ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik D-100 kara yolu Güney Adnan Kahveci Köprüsü'nde bir sürücünün otomobiliyle makas attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın sürücüsünün F.M.D. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 40 bin 212 lira ceza kesildi.
Sürücü hakkında "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellediği" iddiasıyla da adli işlem başlatıldı.