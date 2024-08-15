Makam aracıyla insan kaçakçılığı: Emekliye ayrılan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

SON BİR HAFTADA YASA DIŞI SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 529 KİŞİ YAKALANDI

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğuna vurgu yapan Aktürk, şunları aktardı:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."

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BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, dün Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdiyev ile bir araya geldiğini hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in, bugün de dördüncüsü Ankara'da gerçekleşecek Türkiye ile Irak arasında "Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısına katılacağı bilgisini verdi.

Aktürk, söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüleceğini bildirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Aktürk, tüm dünyanın, İsrail'in yaklaşık 10 aydır yaptığı katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuku hiçe sayan, başına buyruk İsrail, yine bir okul binasına sığınan yüzden fazla masum Filistinliyi katletmiştir. İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum, daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail'i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor, bu çabaların en kısa zamanda başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

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EĞİTİM, TATBİKAT VE FAALİYETLER

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden "TCG Kınalıada" korvetinin Umman ve Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, korvetin 18-20 Ağustos arasında Mısır'ın İskenderiye Limanı'nı ziyaret edeceğini ve 136 günlük seyrini 21 Ağustos'ta tamamlayacağını söyledi.

Aktürk, NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 8 Ağustos'ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine 2 F-16 ve bir tanker uçakla katılım sağlandığını aktardı.

Tuğamiral Aktürk, ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos arasında Almanya'da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarını tebrik etti.

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DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

TSK'nın insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Bu kapsamda, bugüne kadar 20 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 62 helikopter ile 1079 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk, TSK'nın, yerli ve milli savunma sanayisinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatıldığına, bu sayede imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaparak, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda modernize edilen 'M60 T Tankı', 'Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi (USAS)' ve 'T-155 Kundağı Motorlu Fırtına II Obüs'ün' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek Irak ile "Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısında nelerin görüşüleceğine dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu. Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti. Söz konusu toplantı sonucunda, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa 'ortak tehdit' olarak tanımlaması sağlanmıştı.

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Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmek için karşılıklı görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ile Irak arasında sonuncusu Bağdat'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantılarının dördüncüsü bugün Ankara'da icra edilecektir. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir."

MUĞLA'DA 16'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI KURULMASI

Bakanlık kaynakları, Muğla/Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulmasına ilişkin sorular üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiğini söyledi.

Bu kapsamda Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulduğunu belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985'ten itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz Piyade Birliklerinin üç tugaydan teşkil Kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir."