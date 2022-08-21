Türkiye'ye geliyor

2013'te piyasaya sürdüğü ilk albümü 'Sübliminal' ile Fransa'da büyük beğeni toplayan ve 2021 - 2022 arasında YouTube’da yarım milyardan fazla izlenme sayısına ulaşan Rap yıldızı Maitre Gims, Bodrum'da sahneye çıkacak. "Rap'in aykırı çocuğu' olarak tanınan Gims'in B1 Clup’ta 24 Ağustos'ta görsel şov eşliğinde vereceği konserin hazırlıkları sürüyor.

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