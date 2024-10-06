Biricik Suden, yaptığı paylaşımda; "Bir tek ricam olacak, lütfen Mazhar'ı arayıp ondan daha fazla ağlamayın. Bu ayıptır, destek değildir ve bence gerçek de değildir; ama diyelim ki öyle... Hedefiniz büsbütün üzmek olmamalı," ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto