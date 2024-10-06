Biricik Suden'den, taziye için arayanlara sert tepki
Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye için arayan ve ağlayanlara sert bir tepki gösterdi. Suden, "Ayıptır"
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Mazhar Alanson, 4 Ekim'de kızı Eda Alanson'u kanser nedeniyle 46 yaşında kaybetti.
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74 yaşındaki şarkıcı, açıkalama yaparak; "Canım kızım melek oldu. Öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.
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Mazhar Alanson'dan hemen sonra, 21 yıldır evli olduğu eşi Biricik Suden de bir açıklama yaptı.
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Biricik Suden, yaptığı paylaşımda; "Bir tek ricam olacak, lütfen Mazhar'ı arayıp ondan daha fazla ağlamayın. Bu ayıptır, destek değildir ve bence gerçek de değildir; ama diyelim ki öyle... Hedefiniz büsbütün üzmek olmamalı," ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto