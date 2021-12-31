Mahsun Kırmızıgül, Yılbaşı Özel Konseri Show TV'de!

Yaptığı şarkılarla milyonları peşinden sürükleyen, albümleri ve sinema filmleri rekorlar kıran Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra hazırladığı ‘Hoş Geldin’ adlı yeni albümünün ilk konseriyle 31 Aralık gecesi Show TV’de dinleyicisiyle buluşuyor. İşte Show TV canlı yayın izle!

16 YILLIK HASRET YILBAŞI GECESİ SHOW TV’DE SONA ERİYOR

SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV’de şarkılarını seslendirecek olan sanatçının yılbaşı konser çekimleri titizlikle gerçekleşti. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un üstlendiği konser kaydında Kırmızıgül’e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.

YENİ YILIN DÜNYADAKİ İLK ALBÜMÜ

Krmızıgül’ün ‘Hoş Geldin’ adını verdiği albümü 2022’nin ilk albümü olarak çıkacak. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece saat 00.01’de satışa çıkacak olan albüm, A1 Müzik etiketiyle, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sadece 10001 adet olarak basılacak olan özel çiftli plak ise usta sanatçının imzasını taşıyacak.