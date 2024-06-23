Mahsun Kırmızıgül: Filmleri çekerken bu kadar ilgi yoktu

"ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Yeni projelerinden de bahseden Mahsun Kırmızıgül, "Bu arada temmuz sonu dizi maratonu başlayacak. Başrollerimizi mart ayında belirledik ancak Kapadokya'da çekileceği için biraz mevsim şartlarının olgunlaşmasını bekledik diyebilirim. Artık buradan gittikten sonra benim için zorlu bir süreç başlayacak ama artık ben sahneyi bırakmam çünkü gerçekten iyi bir ivme yakaladık. Bu yıl hep sahneye ağırlık vereceğim sinema belki önümüzdeki yıl olabilir. Sahneye döndüğüm için çok mutluyum" dedi.