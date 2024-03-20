Mahsun Karaca, "Çok mutlu ederdi beni"

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bebek'te bir mekân çıkışında görüntülenen Mahsun Karaca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin; "Diziniz var, filminiz çok beğenildi. Ondan sonra bir film çektiniz. Şimdi çok iyi giden sanırım bir diziniz var 'Mahsun J.' diye ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında" sorusuna Mahsun Karaca; "Sağ olsunlar ben izleneceğini düşüyordum ama bu kadar ilgiyi bende beklemiyordum. Beni takip eden herkese çok çok teşekkürlerimi iletiyorum, eksik olmasınlar"dedi.

Mahsun Karaca, "Dizi devam edecek. 2'nci sezona muhtemelen Eylül gibi sete girip kasım - aralık gibi yayın diye düşünüyoruz. Şimdi aynı zamanda 'İllegal Hayatlar 2' filmini çekimine girdik, şu an onun setindeyiz iki haftası kaldı" diye belirtti.

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"SOSYAL FOBİSİ OLAN BİR ADAMIM"

Mahsun Karaca, sık sık görüntülenmemesinin nedeni hakkındaki soruya; "Evet, ben genelde çok evde vakit geçiren biriyim. Tüm vaktim hemen hemen bilgisayar başında geçer. İşte set olursa sete giderim ya da herhangi bir çekim vs. bir şey olursa ona çıkar giderim. Ama onun dışında evdeyim. Eşimle vakit geçiriyorum, film izliyorum, dizi izliyorum öyle çok sosyal birisi değilim. Zaten sosyal fobisi olan bir adamım ben" şeklinde cevap verdi.

"BİR DAKİKALIK BİR ROL BİLE OLSA"

Mahsun Karaca, en çok Şener Şen ile birlikte rol almayı istediğini; "Bir sahnem olsun isterdim Şener Şen ile bir dakikalık bir rol bile olsa, otuz saniyelik yan yana aynı karede bir şeyler oynamak çok keyifli olurdu. Çok mutlu ederdi beni" sözleriyle dile getirdi.