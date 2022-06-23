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Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze töreni ne zaman hangi camide? Mahmut Efendi nerede defnedilecek?

Mahmut Efendi olarak bilinen İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni ne zaman, hangi camide yapılacak? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun merak edilip araştırılan cenaze töreniyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

23.06.2022 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Mahmut Ustaosmanoğlu (Mahmut Efendi) cenaze töreni ne zaman ve hangi camide? Mahmut Efendi ne zaman, nerede defnedilecek?

İsmail Ağa Cemaati Lideri, Mahmut Efendi olarak bilinen Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti. Vefat haberi sonrası sevenleri, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesiyle ilgili detayları merak edip araştırıyor. Peki, Mahmut Efendi'nin cenaze töreni ne zaman, hangi camide? İşte, Mahmut Efendi'nin cenaze töreniyle ilgili detaylar...

MAHMUT EFENDİ'NİN CENAZESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

İsmail Ağa Camii'nin internet sitesinden cenazenin detayları şu paylaşımla duyuruldu:

24 Zilkâde 1443 Perşembe gecesi saat 01:50 îtibariyle Sevgili Şeyhimiz Mahmûd Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş âhirete irtihâl etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed’in başı sağolsun.

Cenâzesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazını müteakip Fatih Câmii’nden kaldırılacaktır.

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