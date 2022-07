Mahmut Orhan konser verdi

HABERTURK.COM

Mahmut Orhan, bu konser için özel olarak hazırlamış olduğu repertuvarda henüz yayınlanmamış parçalarına da yer vererek, muhteşem bir sahne performansına imza attı.



İki bölümden oluşan konserine, başarılı sahne ışıklandırması, dijital, ses ve görsel tasarım deneyimini de ekleyen Mahmut Orhan, konserin ilk bölümünde açılışı ''In Control (feat. Selin Geçit)'' ile yaparak, ''Feel'', ''6 Days'', ''Home'', ''Take Me To The Moon'', Dönmem Ben Sana (feat. Selin Geçit), ''Lost'', ''Fly Above'' gibi sevilen parçaların orkestral versiyonlarına yer verdi.

Konserin ikinci bölümünde ise DJ setinin başına geçti ve katılımcılara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Elektronik müzikle senfoninin buluştuğu özel gecede Mahmut Orhan'a, Tolga Bilgin direktörlüğünde ve Tolga Taviş yönetimindeki 37 kişilik orkestra eşlik etti.

19 yaylı, 2 vurmalı, 11 üflemeli, 4 tezeneli ve 1 elektronik set-up'ın yer aldığı genişletilmiş orkestra ve repertuvar ile verdiği bu konserle bir ilk imza attı.

Mahmut Orhan, konser boyunca müziğine eşlik eden görsel şovlarla da eğlenceyi zirveye taşıdı.