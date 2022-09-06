Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı ve bu hafta var mı? Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler?

Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Fox TV'nin ilk sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Mahkum'un yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Oldukça heyecanlı bir bölümle sezon finali yapan dizinin 2. sezonuna ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor?

ABONE OL