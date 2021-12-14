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Mahkum oyuncuları: Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum konusu

Mahkum oyuncuları kimler? Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum dizisi konusu

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum" bu akşam FOX TV ekranlarında başlıyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı dizi bugün ilk bölümüyle, 16 Aralık Perşembe günü ikinci bölümüyle ve ardından her perşembe izleyiciyle buluşacak. İşte Mahkum dizisi oyuncuları ve diziye dair merak edilenler...

14.12.2021 - 17:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MAHKUM DİZİSİ KONUSU

    İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

  • FIRAT BULUT - ONUR TUNA

    FIRAT BULUT KARAKTERİ HAKKINDA

    30'lu yaşlarının başında, Cumhuriyet savcısı. Hem çok iyi bir hukukçu hem de gözü kara. Cinayet soruşturmalarını titizlikle yürütürken, ailesine çok az zaman ayırabiliyor. Karısı Zeynep bu durumdan hiç memnun değil. 5 yaşına basan kızları Nazlı da babasına çok düşkün. Fırat, çalışmadığı zamanların tamamını kızına ayırıyor. Ne yaparsa yapsın, sorumluluklarını yerine getirmek, hayatı ihmal etmekten daha önemli Fırat için… Annesi ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Öğretmen olan karısı Zeynep'i ve kızı Nazlı'yı her şeyden çok seviyor… Benzerine az rastlanır bir savcı profili. Cübbeli ama sokaktan geldiği için insanı, memleketi tanıyor. Polisiye dizilere düşkün. Cinayet dizilerindeki katili 10. dakikada tahmin edebiliyor genelde... Zeki ve eğlenceli bir adam... Korkusuzca tüm davaların üzerine giden Fırat'ın yolu Türkiye'nin en zengin adamının oğlu Barış Yesari'yle kesiştiğinde değişecek.

    ONUR TUNA KİMDİR?

    02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

    Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.  İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

    Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından  Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projelerde yer almıştır. Şu anda FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterini canlandırmaktadır.

    Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’,  2019 yılında  ‘’Ağır Romantik’’  2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol aldı.

    Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda kendi şarkılarından oluşan albümleri bulunmaktadır.

  • SAVAŞ-BARIŞ YESARİ - İSMAİL HACIOĞLU

    SAVAŞ-BARIŞ KARAKTERLERİ HAKKINDA

    87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

    İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

    İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

  • CEMRE UYSAL - SERAY KAYA

    CEMRE UYSAL KARAKTERİ HAKKINDA

    30’lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.

    SERAY KAYA KİMDİR?

    Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

    Oyunculuğa 2012’de “Huzur Sokağı” isimli diziyle başlayan Seray Kaya ‘’Kocamın Ailesi’’ dizisindeki ‘Kırmızı Şapkalı Kız’ rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından “Gülümse Yeter” dizisinde rol aldı. Sonrasında ’Kadın’ dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.   İlk sinema filmi “Türkler Geliyor” projesinde Maria karakterine ve ardından “Kuruluş Osman” dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Mahkum dizisinde avukat “Cemre” rolüyle karşınızda…

  • BÜGE YESARİ - MELİKE İPEK YALOVA 

    BÜGE YESARİ KARAKTERİ HAKKINDA

    30’lu yaşlarda... Doğma büyüme İstanbullu bir cadde kızı... Babası orta ölçekli bir müteahhit, annesi ev hanımı... Bir evin tek kızı olarak ailenin de prensesi olarak büyüdü. Öğrencilikten itibaren kışları İstanbul, yazları Alaçatı bir hayat yaşadı... Zenginliği, gösterişi hep sevdi... Zehirli bir güzelliğe sahip... O kadar ki, Türkiye'nin en zengin adamının iki oğlunu da kendine aşık etti. Barış Yesari'yle bir yaz akşamında tanıştı. Şahane bir konserin ardından sabahladılar. Birbirlerine aşık oldular. Bu fırtınalı yaz aşkı, kış gelince Barış'ın bir süreliğine yurt dışına dönmesi yüzünden çatırdadı... Büge, Barış'a çok aşıktı ama Barış evliliği düşünmüyordu. Barış ortada yokken Savaş'la tanıştı. Savaş, Büge'yle Barış'ın ilişkisini bilmiyordu. Büge, Savaş'a bakınca evlenilebilir bir Barış sureti görüyordu. Yesari Ailesi'ne girmek de onun için çok önemliydi. Büge ve Savaş, muhteşem bir düğünle evlendiler. Büge hala Barış'a aşıktı. Barış da ona... Yesariler'in bir parçası olarak kalmak hayatının tek amacına dönüştü.

    MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

    Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ted Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi üzerine yapmıştır. Oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştır.

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