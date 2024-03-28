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        Haberler Spor Futbol Fransa Mahamadou Diawara oruç yasağına kızdı, milli takım kampını terk etti - Futbol Haberleri

        Mahamadou Diawara oruç yasağına kızdı, milli takım kampını terk etti

        Fransız futbolcu Mahamadou Diawara, futbolculara oruç tutma yasağı getiren Fransa Futbol Federasyonu'na tepki göstererek, milli takım kampını terk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:20
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        Oruç yasağına kızdı, kampı terk etti
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        Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

        Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

        Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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