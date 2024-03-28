'Magnum İstanbul' sergisi Blugur Palas'ta
Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcı işbirliğiyle, Magnum'un 77. yılına özel düzenlenen Magnum İstanbul'da sergisi, 31 Ağustos'a kadar pazartesi hariç her gün Bulgur Palas'ta ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor.
Bulgur Palas, dünyanın en saygın fotoğraf ajanslarından biri olan Magnum Photos’un “Magnum İstanbul’da” sergisini ağırlıyor. Paris, Londra ve New York merkezli fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 77. yıl sergisi olan “Magnum İstanbul’da”, 70 sanatçının 200’den fazla fotoğrafından oluşuyor. 2017 yılında ajansa katılan, savaş muhabirliği alanında The Bayeux Calvados Halk ödülü ve iki defa World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları) ödülü sahibi Türk fotoğrafçı Emin Özmen’in 30fotoğrafına da sergide özel bir bölüm olarak yer veriliyor.
1947 yılında Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger ve David Seymour tarafından kurulan Magnum Photos’un geniş arşivine bir bakış sunan “Magnum İstanbul’da” sergisi, izleyicileri efsanevi fotoğraf ajansının kuruluşu ve gelişiminin ardındaki fikir ve ideallerin izlerini sürmeye de davet ediyor. Magnum fotoğrafçılarının ülkü ve amaçlarını belgelemeye olan bağlılıkları, sergi için güçlü bir anlatı sağlıyor.
20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar olan tarihi, ajansın ünlü ustalarının objektifinden inceleyen ve dünya toplumlarının içinden geçtikleri değişimleri tarihe not düşen sergi, bu fotoğrafçıların kolektif görsel belleğimize katkılarına dair yeni ve aydınlatıcı bir bakış açısı sunuyor.
“Magnum İstanbul’da” sergisi, bazıları dünyanın en ikonik fotoğrafları arasında değerlendirilen 200’ün üzerinde eserden oluşuyor. Sergide; Jonas Bendiksen, Henri Cartier-Bresson, Cornell ve Robert Capa, Ara Güler, David Seymour, Olivia Arthur, Raymond Depardon, Bieke Depoorter, Elliott Erwitt, Stuart Franklin, Leonard Freed, Eve Arnold, Paul Fusco, Cristina Garcia Rodero, Burt Glinn, Jim Goldberg, Marilyn Silverstone, Sergio Larrain, Susan Meiselas, Wayne Miller, Marc Riboud, Alessandra Sanguinetti, Chris Steele-Perkins, Dennis Stock ve Alex Webb gibi önemli fotoğrafçıların da aralarında bulunduğu 70 sanatçının çalışmaları yer alıyor.
Emin Özmen Özel Bölümü
Eserleri TIME, New York Times, Washington Post, Der Spiegel, Le Monde, Paris Match, Newsweek gibi dünyaca ünlü medya kuruluşlarınca yayınlanan; World Press Photo Multimedia yarışmalarında jüri üyeliği yapan Emin Özmen’in fotoğrafları da “Magnum İstanbul’da” sergisinde özel bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar boyunca “kendi” şehrini belgeleyen bir kent sakini olan Özmen’in İstanbul'a dair vizyonu, Magnum’daki meslektaşlarının küresel anlatılarının yanı sıra yerel bir bileşen sunuyor.
“Magnum İstanbul’da” sergisi, 31 Ağustos 2024 tarihlerine kadar pazartesi hariç her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.