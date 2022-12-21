Mağdur sayısı artıyor! 'Vatandaşlık alacağız' deyip dolandırdılar

DHA

Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 100'den fazla Suriyeli'nin dolandırıcılara kaptırdıkları belirtilen para miktarı 100 bin doları geçti. DHA'nın haberine göre, Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla yakalanan mağdur sayısı artarken, iddialarla ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklandı. GÖRÜNTÜLER DE DOSYAYA GİRDİ Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed, Suriyeli Seraj Al Den Sabsabi ve M.Yamen Al Nakdaly'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yapmıştı. Aljoaidi ile ortağı Alsaed, şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine vermişti.

İki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. Aljoaidi ile Alsaed, evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıkmıştı. Aljoaidi ve Alsaed, kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için parayı teslim ettikleri Avcılar'da polise başvurarak şikayetçi olurken banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı da teslim etmişti.

Bu olayın ortaya çıkması artından dolandırıldıkları ortaya çıkanların sayısı 100'ü geçerken, dolandırıcıların topladığı para tutarının da 104 bin doları bulduğu belirtildi. Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed'nin ardından yine Fatih'te danışmanlık bürosu bulunan iki Suriyeli'nin de yaklaşık 69 bin doları işlemlerini hızlandırmak için çeşitli tarihlerde verdiği ve sahte evrak ve belgelerle dolandırıldığı anlaşıldı. İki Suriyeli, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek 4 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Tutuklanan Seraj Al Den Sabsabi BİRİ TUTUKLANDI Şikayetler üzerine Suriye Konsolosluğu ve İstanbul Valiliği'nin mühürleri ve sahte imzalarla sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden, Avcılar'da para destesini sayarken güvenlik kamerası ile görüntülenen Seraj Al Den Sabsabi (30) isimli Suriyeli, Esenyurt'ta yakalandı. Adli makamlara teslim edilen şüpheli sahte resmi evrak düzenleme ve dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Diğer üç şüphelinin arandığı belirtildi.