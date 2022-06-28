Mağdur 166'ya çıktı, miktar 33 milyon TL!

Diyarbakır'daki kuyumcu vurgununda mağdur sayısı 166'ya çıkarken, dolandırılan miktar 33 milyon TL oldu.
Emek Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., 23 Haziran'da uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve TL ile ortadan kayboldu. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşteriler, daha sonra polise giderek şikâyetçi oldu.
24 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Her iki kentin polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü.
C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde 24 saat içinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., S.Y. ve C.Y. tutuklandı, M.Y., E.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DÜKKANDAKİ KASALAR AÇILDI
Savcılığın talimatıyla dün şüphelilerin çalıştırdığı 2 kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Şeyhşamil Mahallesi Muhtarı Metin Yaşar ve 2 avukat gözetiminde içeri girerek kasaları açtı. 2 ayrı iş yerinde ve şüphelilere ait otomobilde, 4 saat süren aramalarda bir miktar para ve altın bulundu. Uzman polislerce yapılan aramalarda telefon, doküman, bilgisayar ile dijital verilere de el konuldu. Dijital verileri inceleme altına alınırken, ele geçirilen altın ve paralar adliyeye gönderildi.
65 OLAN MAĞDUR SAYISI 166'YA ÇIKTI
Bu arada soruşturma kapsamında daha önce 65 olan mağdur sayısı, 166'ya yükseldi. Mağdurların zararının ise toplamda 33 milyon TL olduğu bildirildi.
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