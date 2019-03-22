Develi'nin "Kazakistan’dan henüz evlat edinilen bir Büşra " notuyla paylaştığı karesine yorum yağdı! İşte o yorumlardan bazıları: 'Büşra Hanım, çocukken de 40, şimdi de 45 kiloymuş.' , ’Bu siz değilsiniz, inanmıyorum!’ , 'Gerçekten çok değişmişsiniz', 'Küçükken Kazak olan Büşra, büyümüş Fransız olmuş..'