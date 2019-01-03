Şarkıcı Cemre Kamer, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yeni yılın ilk alışverişini tek başına yapan güzel şarkıcı, uzun bir süre mağazaları dolaştı. 2019 yılının tüm Türkiye ve dünyaya, güzellik, huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulunan Kamer, alışveriş sonrasında ise kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi. Ayrıca Cemre Kamer'in makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.