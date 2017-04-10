04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’li oyuncu Pamela Anderson ile yapımcı Jon Peters, ilk olarak 30 yıl önce flört etmeye başlamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, bu defa ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Ancak çiftten kötü haber geldi. Pamela Anderson, 12 gün önce evlendiği ünlü yapımcı Jon Peters ile boşandıklarını duyurdu.
Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson daha önce rock müzik yıldızları Tommy Lee ve Kid Rock, ayrıca iki kez de yapımcı Rick Salomon ile evlilik yaşamıştı.
SAGOPA KAJMER-KOLERA
Şarkıcı Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz),Instagram hesabından 20 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera (Esen Güzel) ile evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. İşte Sagopa Kajmer'in açıklaması:
"20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettarım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak."
BEKİR AKSOY - DERYA ÇAVUŞOĞLU
Oyuncu Bekir Aksoy, Derya Çavuşoğlu ile 2013’te Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Mart 2014’te de oğulları Emir Berk dünyaya gelmişti. Ancak çift geçtiğimiz yılın Temmuz ayında sürpriz bir şekilde tek celsede boşandı.
Posta'nın haberine göre; Derya Çavuşoğlu, “Boşanmanın sancıları geçti mi, kötü günleri atlattınız mı?” sorusuna, “Benim adıma kolay oldu. Çünkü davayı ben açmıştım. Canı gönülden isteyerek boşandım” yanıtını verdi.
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