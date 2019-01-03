03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet karakterlerini canladıran isimlere bir de şimdi bakın...
Tamer Şahin filmde ailenin üniversite öğrencisi olan oğulları Mehmet'i canlandırdı.
Yaman Coşkun filmde ailenin üniversiteye hazırlanan oğlu Ahmet'i canlandırıyordu.
Dizide Kültigin'in adamı Alper karakterini canlandıran ve çok sevilen Ömer Duran'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Efsane dizi Kaygısızlar'ın fenomen karakterleri Kültigin ve çetesini hatırlamayan yoktur.
İşte 1998'de biten diziden sonra birçok projede rol alan Duran'ın son hali...
Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Hababm Sınıfı'nın yan karakterleri de başrol oyuncuları kadar sevildi.
Sınıfın en çalışkanı olan Boncuk'u canlandıran Ergun Sözen ve Semra hocaya "Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız" repliğiyle hatırlanan Fazıl Ender Uzun da Hababam efsanesinin unutulmayan oyuncularından...
Başarılı oyuncular yıllar sonra ortaya çıktı. İkili buluşmalarını duyuran fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'Kiraz Mevsimi' dizisinde canlandırdığı "Cem" karakteri ile tanıdığımız çocuk oyuncu Tamer Berke Sarıkaya, yeni haliyle şaşırttı.
Kilolu haliyle ekranlarda tanıdığımız Tamer, 6 ayda 40 kilo verdi. İşte Sarıkaya'nın son görüntüleri...
Hakan Peker’in Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı salladı. O paylaşım ‘Hakan Peker botoks mu yaptırdı?’ sorusunu akıllara getirmişti.
56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.
"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"
Kaşlarını da kaldırttığı iddia edilen Hakan Peker'i gören takipçileri, "Keşke estetik yaptırmasaydın", "Ne gerek var bu kadar estetiğe?" yorumlarında bulunmuştu.
İşte Hakan Peker’in o Instagram paylaşımı...
HAKAN PEKER’DEN ESTETİK AÇIKLAMASI
Hakan Peker, Instagram hesabından estetik iddialarına yanıt verdi: Saçma saçma bilip bilmeden aptalca yorumlar yapmayın. Hava soğuk ödem yapmışım, spordan çıkmışım yüzüm şiş çıkmış… Yok estetik mağduru falan abuk subuk hepiniz doktor olmuşsunuz maşallah. Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım rahat olun. Yaptırırsam eğer estetik mağduru olmam, estetik harikası olurum.
Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in son hali görenleri şaşırttı.
Merhamet dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Tunçalp, son olarak ise Diriliş Ertuğrul dizisinde Selçuklu komutanı Afşin Bey karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
1976 doğumlu olan oyuncu saç ektirdi ve yeni fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Başarılı oyucunun fotoğraflarına hayranları tarafından; 'Bu sen misin Turgut Abi?', 'Abi evrim mi geçirdin?, 'Ve Allah Turgut Tunçalp'i yarattı' şeklinde yorumlar geldi.
90'lı yıllarda ekranda fırtınalar estiren Vahşi Güzel'in yakışıklı oyuncusu Facundo Arana yıllara meydan okuyor.
Dizinin başrol oyuncuları Facundo Arana ile Natalia Oreiro ise dizi sayesinde tüm dünyada tanındı.
Bir dönem Facundo Arana nam-ı diğer Ivo'nun öldüğü dedikoduları ortalığı karıştırmıştı.
Hatta kimi ölmediğini ancak yakışıklı yıldızın kanserle pençeleştiğini söylemişti.
Bir süredir ekrandan uzak duran Arana, dedikoduların aksine şu an 45 yaşında ve mutlu bir aile babası...
90'lı yılların efsane yıldızı adeta yıllara meydan okumuş halen yakışıklılığınden bir şey de kaybetmemiş.
Vahşi Güzel'in Milagros'u yani Natalia Oreiro şimdi 38 yaşında.
Ay Lav Yu filminde gülerken kendini tokatlayan çocuk oyuncu Sinan Dağ, aradan geçen zamanda büyüyüp delikanlı oldu. Sinan'ı görenler, tanımakta zorlandı.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği Ay Lav Yu filmi gişede rekorlar kırmıştı. Aradan yıllar geçti, filmin fenomen hale gelen çocuk oyuncusu büyüdü.
Filmde gülerken kendini tokatlayan Aliko karakterini canlandıran çocuk oyuncu Sinan Dağ, o zamanlar 10 yaşındaydı. Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı.
Sinan Dağ'ın şimdiki hali...
Genç oyuncu İdris Nebi Taşkan'ın ergenlik dönemine ait fotoğrafı olay oldu.
2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yıldızı parlayan Taşkan ergenlik dönemine ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bir dönem saçlarını sıfıra vuran genç oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
Şimdilerde genç kızların gözdesi olan Taşkan'ın ergenlik dönemine ait fotoğrafına 'evrime inanın, saç insanı çok değiştiriyor' yorumları yapıldı.
Kayra Şenocak, 1998 yılında Alişan'la bilikte oynadığı "Aynalı Tahir" dizisiyle tanınmaya başlamış ve sonrasında birçok dizide rol almıştı.
Şenocak, şu sıralar yeni projesiyle boy gösteriyor.
İşte ünlü oyuncunun son hali...
Efsane film Kapıcılar Kralı'nda, Seyyid'in oğlu İbram karakterini canlandıran Hüsnü Yıldız'a bir de şimdi bakın...
Hüsnü Yıldız, gerçekte de filmin geçtiği apartman görevlisinin oğludur.
İşte Yıldız'ın son hali... (Milliyet)
13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve sahnelere çıkan Günel Zeynalova, yeni albümü için tercih ettiği imajla takipçilerini şaşırttı.
Müzik piyasasıyla ve kameralarla tanıştığı ilk dönemlerde kalın kaşlarıyla dikkat çeken Azeri kızı Günel, kaşlarını almama nedenini, “Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar” diye açıklamıştı.
31 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda burnuna estetik yaptırdı. Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmayan Günel bazı takipçileri tarafından Birce Akalay’a benzetildi.
Günel ve Birce Akalay
Sihirli Annem dizisinde Ceren'in sevgilisi rolünde olan Kerem bakın şimdi ne halde.
İşte Michelle Cedolini'nin son hali...
Okul formasıyla objektife poz veren bu kızı tanıyabildiniz mi?
O kız oyuncu Beste Kökdemir'den başkası değil! Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notu ile Instagram'da paylaştı... Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Murat Cemcir’le rol aldığı yeni filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural, çekimlerin bitmesini tıraş olarak kutladı.
HT Magazin'in haberine göre, sakal ve bıyığını kesen oyuncu, Bursa’daki kutlama yemeğinde yeni imajıyla ilk kez basının karşısına çıktı.
Polis Akademisi serisi 90'lı yılların efsane filmlerinden biriydi.
Filmde, Çavuş Callahan karakterine hayat veren isim Leslie Easterbrook ise şimdilerde 67 yaşında...
İşte bir zamanların ünlü oyuncusunun son hali...
Bir dönem televizyona damga vuran ve severek izlenilen 'Bez Bebek' dizisinin Özge'si Sibel Kasapoğlu büyüdü genç kız oldu.
Sibel Kasapoğlu, 01 Ocak 1998 doğumlu. 18 yaşında olan oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.
İşte Kasapoğlu'nun son hali...
Bir dönemin efsane dizisi 'Vahşi ve Güzel'in oyuncularından Gabriela Sari'nin son hali görenleri şaşırtıyor.
İşte Sari'nin son hali...
Yeşilçam'ın kötü adamlarından biri olarak tanınan oyuncu Hikmet Taşdemir'in artık kameralardan uzak bir hayatı var.
Usta oyuncunun son hali görenleri şaşırtıyor...
Bir dönem televizyona damga vuran ve severek izlenilen 'Bez Bebek' dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci büyüdü.
Bez Bebek dizisi bir dönem Türk televizyonlarına damga vurmuştu.
Büyük küçük herkes tarafından izlenen dizide rahmetli Oya Aydoğan, Evrim Akın, Tan Sağtürk, Sevinç Aktansel, Ege Tanman, Şükran Ovalı, Hazal Şenel gibi isimler rol alıyordu.
'Bez Bebek' dizisiyle adını duyuran ve Yağmur karakterini canlandıran 2001 doğumlu Asena Keskinci büyüdü.
Kızıl saçlarıyla ve sempatik rolüyle bütün dikkatleri üzerine çeken Aleyna Keskinci, şimdi 16 yaşında bir genç kız oldu.
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Asena Keskinci, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
İşte Asena Keskinci'nin son hali...
Bir zamanların efsane dizisi, 'Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin görenleri şaşırtıyor. Şahin, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı hizmetçi karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.
Sevilen sanatçı, dizi bittikten sonra tiyatroya ağırlık verdi. Şahin hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşıyor...
Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı.
Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden birisi de 'Oben' karakterine hayat veren Birsü Demir'di.
O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu.
Geçtiğimiz günlerde 18. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.
İşte Birsu Demir'in son hali...
Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' artık çok değişti.
Yıllar önce diziye bebek olarak katılan Alp Eren Khamis, sonralarda büyümüş haliyle diziye dahil olmuştu. Alp Eren Khamis şimdi bambaşka biri...
Katıldığı ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, 'fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu büyüdü.
İşte Berna'nın son hali...
Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı yerli 'Şeytan' filminde rol alan ve 'Küçük Şeytan Kız' olarak tanınan ünlü oyuncunun son hali şaşırttı.
Hollywood'un unutulmayan filmlerinden “Şeytan”ın Yeşilçam uyarlaması küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı.
Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "Şeytan" adlı film ile meşhur oldu.
Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile çok sayıda sinema filminde yer aldı.
İşte Yeşilçam'ın usta isminin yılllar sonraki hali...
1990 yılında Türkiye 2. Güzeli seçilen Eyşan Özhim, bir dönem podyumların aranılan mankeniydi.
Modelliğinin yanısıra oyunculuk da yapan Özhim, bir zamanların en seksi mankenleri arasında gösteriliyordu.
Artık kameralardan uzak bir hayatı olan Özhim, geçtiğimiz yıllarda maddi zorluklar yaşadığı gerekçesiyle evini satışa çıkarmıştı.
Eski manken şu sıralar yönetmen Aydın Bulut ile aşk yaşıyor.
İşte Özhim'in son hali...
Hababam Sınıfı’nın efsane isimlerden birisi de Hababam’ın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir...
Usta oyuncunun artık gözlerden uzak bir yaşamı var.
İşte Nezir’in son hali...
Eray Özbal, Yeşilçam filmlerinin kötü karakteri olarak tanınmıştı.
Özbal, Yeşilçam'dan sonra da pek çok dizide boy gösterdi.
İşte usta oyuncunun son görüntüsü...
Hülya Darcan Korel, Yeşilçam'ın en gözde oyuncularından biriydi.
Korel, 1973'te 'Tarkan Güçlü Kahraman' filminde 'Alonya' karakterini canlandırmıştı.
Usta oyuncu dizilerde boy göstermeye devam ediyor.
İşte Korel'in son hali...
Türkiye'de izdivaç programlarının ilki 'Gelinim Olur musun?', bir döneme damgasını vurmuştu. Bu programın en bilinen isimleri şüphesiz ki Semra Kaynana ve onun istemediği gelin adayı Sinem Umaş'tı. Yıllar Sinem Umaş'ı bakın ne hale getirdi.
Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren "Babam ve Oğlum" filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman 19 yaşında bir delikanlı oldu.
Çağan Irmak'ın 'Babam ve Oğlum' filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu.
Ege Tanman oyunculuğa çok küçük yaşta 'Kınalı Kar' isimli dizideki Efe rolüyle başladı. Ardından 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı. 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı.
Leyla ile Mecnun dizisi ile daha büyük kitle tarafından tanınmıştır.
Ve işte Ege'nin şimdiki hali...
Bir zamanların meşhur dizisi 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'sini görenler şaşırıyor.
Ünlü oyuncu İpek Erdem geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle görüntülenmişti.
Erdem'in, oyuncu Gökçe Özyol'la yeni başlayan aşkları su yüzüne çıkmıştı.
İşte İpek Erdem'in son hali...
Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.
Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı 'Çiçek Abbas','Şaşkın Ördek', Kemal Sunal ile oynadığı 'Davaro', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.
Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.
İşte Mutlu'nun son hali...(Milliyet)
Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik etti.
Daha sonra ise aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına 'İner misin, çıkar mısın?' isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.
90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yaptı. O dönemin çok konuşulan şarkıcıları arasındaydı Hatice...
Zaman içinde ise gerçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle konuşuldu. Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.
İşte Hatice'nin şaşırtan değişimi...
Milyarder, Şaban Pabucu Yarım, Gurbetçi Şaban gibi filmlerle tanıdığımız oyuncu Müge Akyamaç ekranlardan kopamadı.
Yeşilçam'ın aranılan oyuncularından olan Akyamaç pek çok dizide boy göstermeye devam ediyor.
Yıllar önce Selena dizisindeki Kıvılcım karakteriyle karşımıza çıkan Hazal Şenel artık kameralardan uzak...
Her zaman kıvırcık saçlarıyla gördüğümüz genç oyuncunun değişimi herkesi şaşırtıyor.
Hayatından kesitleri sosyal medyadan paylaşan Şenel'in kıvırcık saçlarından artık eser yok...
'Titanic' filminde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı 'Jack'in minik arkadaşını oynayan Alex Owens-Sarno, Buzzfeed'e konuştu.
Bugün 28 yaşında olan oyuncu, 11 Oscar ödüllü filmle ilgili anılarını şöyle anlattı: Leo, çok eğlenceli ve cana yakın birisi. Herkesi güldürmeyi sever...
Alex Owens-Sarno, DiCaprio hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: Çekim aralarında benimle oyunlar oynuyordu. Annem, Leo ve Kate Winslet'ın ben ve kardeşim Rachel'la gülüp eğlendiği sırada bir fotoğrafımızı çekmişti. Muhteşem oyuncularla çalıştığım için ne kadar şanslı olduğumu hep hatırlıyorum.
2010 yılında final yapan 'Yaprak Dökümü' dizisinde evin küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli büyüdü.
Şebnem Ceceli, aradan geçen zamanda kocaman genç kız oldu.
İşte Ceceli'nin son hali...
Serpil Nur, bir dönem 'Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biriydi...
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı 'Ah Nerede' filminde de boy gösteren usta oyuncu gözlerden uzak...
Nur, günümüzde Antalya'nın bir yerel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.
İşte usta oyuncunun son hali...
Usta oyuncu Cevdet Arıkan, bir dönem 'Tosun Paşa' filminde canlandırdığı "Suphi" karakteriyle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu.
Türk sinemasında 120'yi aşkın filmde rol alan oyuncu birçok Yeşilçam yıldızı gibi artık gözlerden uzak bir yaşamı var.
67 yaşındaki oyuncu şu sıralar Mersin'de yaşıyor.
İşte Cevdet Arıkan'ın son hali...
Cevdet Arıkan
Türk sinemasının usta oyuncusu Avni Yalçın, 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle hafızlara kazınmıştı.
İşte Yalçın'ın son hali...
Faruk Peker bir zamanların en çok konuşulan oyuncularından biriydi. Peker, rol aldığı İffet, Kıskaç ve Kuşku gibi çok sayıda filmle adını duyurmuştu...
Ancak ünlü oyuncu pek çok Yeşilçam yıldızı gibi hayatını gözlerden uzak yaşıyor.
Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi 'Küçük Besleme'de, 'Bilge' adlı kızı canlandıran Nur Kulakoğlu'nun son hali herkesi şaşırtıyor...
1986 doğumlu olan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.
Kulakoğlu'nun oyunculuk serüveni 1992 yılında Aşık Oldum ile başladı.
Mum Kokulu Kadınlar, Avcı, Küçük Besleme, Üvey Baba ve Sururi gibi yapımlarda oynadı.
Nur Kulakoğlu zaman içinde çok değişti...
İşte son hali...
Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki hali şaşırtıyor.
Yalçın Avşar'ın son hali...
Kaygısızlar'da Burcu rolünü canlandıran Damla Özen ise bakın şimdi nasıl görünüyor...
Damla Özen'in son hali...
"Neşeli Günler" filminde 'Turşucu Kazım Efendi'nin oğlu olan Tuncay'a bir de şimdi bakın...
O dönemin çocuk yıldızı olan Necati Aslan'ın artık kameralardan uzak bir hayatı var.
İşte Aslan'ın son hali...
Tarkan filmlerinin vazgeçilmezi Wang yu karakteri bir dönem Türk Sinemasına damgasını vurmuştu.
Bu karakteri canlandıran Hakkı Coşar'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor.
İşte Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı olan Coşar'ın son hali...
Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söyledi, bir gecede Türkiye onu tanıdı.
Albümleri milyonlar sattı, rol aldığı diziler reyting rekorları kırdı.
'Küçük Onur’ lakaplı Onur Sarıkaya'nın o dönem meşhur olmasında Mahsum Kırmızıgül’ün desteği de büyüktü.
İşte Müfit Can Saçıntı'nın son hali...
Ancak, küçük yaşta şöhrete kavuşan Sarıkaya ününü devam ettiremedi.
İşte Küçük Onur lakaplı şarkıcı 'Onur Sarıkaya'nın son hali...
Aynı dönemde kendisi gibi şöhrete sahip olan "Küçük İbo"yla aynı kaderi paylaşıyor ve gözlerden uzak yaşıyor.
Dizinin sevilen karakteri 'Zeliş'i canlandıran Merve Erdoğan daha sonra pekçok dizide boy gösterdi.
Merve Erdoğan
Merve Erdoğan
Sonra bir kısa filmde rol alan Widmark, İtalya'nın Aprilia kentinde yaşamını sürdürüyor. İşte Robert Widmark'ın son hali...
Robert Widmark
'Aşk-ı Memnu' dizisinin Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.
Okula ve spora yoğunlaşan Batuhan, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtıyor.
2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Best Model of the World yarışmasında "Best Child Model" seçilerek 83 ülkeden rakiplerini geride bırakan Erhan Can Kartal ardından Ezel dizisinde rol almıştı.
Bir dönemin ünlü oyuncusu son olarak Doksanlar dizisinde boy göstermişti.
Demirok, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyordu.
İşte Demirok'un son hali...
İşte Küçüktepe'nin son hali...
Müfit Can Saçıntı Mandıra Filozofu filmiyle tanınmıştı.
Şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.
1999 yılında vizyona girdiğinde ortalığı kasıp kavuran 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminin küçük yıldızı çok değişti. Başrolde oynayan küçük oyuncu Haley Joel Osment'ın son hali görenleri şaşırtıyor...
Bücür Cadı, 2000'li yılların başında ekrana gelen ve o dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu.
Türkiye'de kaldığı 2 yılda 3 filmde rol alan 78 yaşındaki İtalyan oyuncu Robert Widmark, son hali ile görenleri şaşırttı.
1937 doğumlu olan oyuncu, 2000'li yıllara kadar kariyerini devam ettirdi.
Robert Widmark
İşte Neslihan Acar'ın son hali...
Ekranların çocuk oyuncusu olarak ünlenen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu yani henüz 18 yaşında.
Binlerce kişi tarafından takip edilen Karacakaya, özellikle genç kızların yakın markajında. İşte Batuhan Karacakaya'nın son hali...
Hayat Bilgisi'nin Kikirik karakterine hayat veren oyuncu Çisil Oray artık kameralardan uzak yaşıyor.
Tiyatro mezunu olan Oray zaman içinde değişti.
Çisil Oray
Çisil Oray
Bilge Parlak
Sonra kısa bür süre Pulsar isimli bir dizide başrolde oynadı ama ekran macerası Aliye kadar uzun olmadı.
Kartal, o dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğunu canlandırmıştı.
İşte genç yıldızın son görüntüsü...
Erhan Can Kartal
Erhan Can Kartal
"En Son Babalar Duyar" dizisinin sevimli oyuncusu 'Ceren' yani Jale Azaklı yeni haliyle görenleri şaşırtıyor.
8 yaşında katıldığı dizide Kadir ve Hülya'nın kızı Ceren'i canlandıran oynayan Azaklı yıllar içinde büyük değişim yaşadı.
Jale Azaklı, büyüdü genç kız oldu şimdi de evlendi.
Ayşecan Tatari
90'lı yıllara damga vuran 'Baskül Ailesi' dizisinin Fidan'ı Gamze Gözalan bir dönemin çok konuşulan isimlerindendi...
Daha sonra zayıflama macerasını yazdığı bir kitapta toplayan Gözalan artık kameralardan uzak.
Reklam filmindeki başarılı performansından sonra pek çok dizi ve sinema filminde boy gösterdi.
Ünlü yönetmen ve oyuncu son görüntüsüyle şaşırtıyor.
Zaman içinde büyük değişim geçiren ünlü oyuncunun nişanlandığı bile ortaya çıktı.
İşte Merve Erdoğan'ın son görüntüsü
Alberto Dell'acqua ((Robert Widmark),Türk seyircinin bildiği adıyla ise Rıza... Ülkemizde iki yıl kalmasına karşın izleyicisinin sevgilisi oldu.
Hülya Avşar'ın ortalığı kasıp kavurduğu 1980'li yıllardı... Türkiye'nin en güzel kadını olan Avşar'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu. 1980'lerin yeni Hülya Avşar'ı olarak tanıtılmıştı Neslihan Acar...
Ama sinemadaki varlığı Avşar kadar uzun süreli olmadı... Hatta bazı yapımcılar onu Avşar'a rakip olarak gösteriyordu. O dönem İbrahim Tatlıses ile filmler bile çevirmişti. Ancak şimdilerde eski popülerliğinden uzak...
Neslihan Acar
Aşk-ı Memnu'nun ardından, sinema filmi Aşk Tesadüfleri Sever ve televizyon dizisi Umutsuz Ev Kadınları'nda rol alan oyuncu, bir süredir ekrandan uzak.
Batuhan Karacakaya
Batuhan Karacakaya
İşte başarılı oyuncunun son hali...
Bir dönemin efsane dizisi Bizimkiler'de Tak Tak Sedat ve Serpil'in kızı Aslı rolünde karşımıza çıkan Bilge Parlak'a bir de şimdi bakın...
Bizimkiler dizisinden sonra sinema ve tiyatroda da rol alan başarılı oyuncu 'Kaygısızlar'da Hostes isimli yine hemen hemen aynı karakterde bir rol canlandırdı.
İşte 'Bizimkiler'in Aslı'sının şimdiki hali...
Unutulmayan çocuk yıldızlardan biri de Aliye dizisinin Arda’sı Ayberk Koçar.
Sanem Çelik, Nejat İşler ve Halit Ergenç’in rol aldığı dizi Aliye’de Sanem Çelik’in oğlunu canlandıran Ayberk Koçar, o dönemde sevimli halleri ve tavırları ile ilgiyle izlendi.
En son Gizem Karaca’nın kardeşi Ali olarak ortaya çıkan Ayberk Koçar, çocuk hallerinden çok uzak bir delikanlı olarak ekranlarda yer aldı.
İşte Ayberk Koçar'ın son hali...
Ayberk Koçar
Yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan genç oyuncunun zaman içindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor.
Jale Azaklı
2002 - 2006 yıllarında yayınlanan 'Çocuklar Duymasın' dizisinin çocuk yıldızı Ayşecan Tatari büyüdü çok güzel bir genç kız oldu.
Diziyle yıldızı parlayan Tatari daha sonra uzun bir süre setlere ara vermişti.
Oyuncu Saliha Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari eğitimine yurtdışında devam etmişti.
O dönem kilolarıyla sıkıntı yaşayan Gözalan verdiği kilo 75 kilo ile çok konuşulmuştu.
Volkan Demirok, 2000'li yılların başlarında oynadığı bir GSM operatörünün reklamıyla ünlenmişti.
Reklamda kendisine ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da eşlik etmişti.
Volkan Demirok son görüntüsüyle şaşırtıyor.
Yumurcak filmlerinde 'Çitlenbik' adıyla hatırladığımız oyuncu İhsan Küçüktepe de ekrandan uzaklaşan isimlerden biri...
İşte Haley Joel Osment'ın son hali...
Parlak, şimdilerde çok fazla ekranlarda görülmeyi tercih etmiyor.
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