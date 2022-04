'Magazin Pazarı'nda bu hafta

KADİR KAYMAKÇI: Düşünüyorum da Johnny Depp’in adını ilk 35 yıl önce ‘21 Jump Street’ dizisinde duymuştum. O günden bugüne birçok unutulmaz karakter canlandırdı beyazperdede. Kuşağının en yetenekli oyuncularından biriydi. Ve toksik bir evlilik ardından yıkıcı bir boşanma sürecinde neredeyse 40 yıllık kariyeri boyunca yaptığı her şey yerle bir oldu. Yazık! Hollywood’un gördüğü en acayip boşanma davalarından biri oluyor. Mahkeme salonunda iki kişinin en mahrem anları milyonlarca insanın gözü önünde ortalığa dökülüyor. Günün sonunda Amber Heard mü haklı Johnny Depp mi kimse bilemeyecek. Herkes takım tutar gibi tuttuğu kişiye inanacak. Bir gün tüm bunlar bittiğinde Hollywood kendi evlatlarının bu trajik durumunun filmini yapacak... Ne de olsa Show Must Go On!