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'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Yıldız Tilbe, Amber Heard, Kurt Efe

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

24.04.2022 - 08:38 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz haftalarda sokak hayvanlarına yönelik söylemleri nedeniyle büyük tepki çeken Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla yine eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

    Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından, Selahattin Paşalı da doğacak kızına rol aldığı dizinin adını vereceğini duyurdu.

    Bir dönem Hollywood'un örnek çiftlerinden gösterilen Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hesaplaşma ise büyüyor.

    Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın 'Samsak Döveci' kavgası da farklı bir boyuta taşındı.

  • Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından, "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı. Ben de beslemek için uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım!" ifadelerini kullandı.

  • ESİN ÖVET: Yıldız Tilbe bence yaptığı hatanın üzerine daha çok gitmemeli ki, şu an yapmaya çalıştığı, “Ben aslında haklıydım. Ve bunun için de haklı olduğumu savunmaya devam edeceğim” demeye getiriyor. Ama haklı değil. Yersiz bir açıklama yaptı ve hala da üzerine gidiyor. Bence artık sokak hayvanları için ne yapabilirim onu düşünmeli ve kafasını ona yormalı. Keza gerçekten çok sevimsizleriyle. Yıldız herkesin hüznüne, duygusuna, aşkına, dertlerine şarkıları ile ortaklık etmiş bir kadın. Bence insanlarda bu duygularını daha fazla öldürmemesi gerekiyor. Bu yaptığı artık hiç hoş olmamaya başladı. İnatlaşması yersiz.

  • KADİR KAYMAKÇI: İlk açıklamasının ardından Yıldız Tilbe’ye kızmıştım... Sonraki saçma sapan açıklamasına güldüm, zavallı kedisine yaptığından sonra ise bir acıma duygusu hissettim! Durumu trajik bir hal almaya başladı çünkü...Neyi ispatlamaya çalışıyor, hedefi ne acaba! “Söylediklerim yanlıştı, özür dilerim” demek bu kadar zor mu gerçekten anlayamıyorum.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Vahşi hayvanların tutsak edilmesi uzun yıllardır küresel boyutta tartışma konusu. Hayvanat bahçelerinin yararlı olduğunu dile getirenlerin bu konudaki tezi şöyle; “doğayı anımsatıyor, hayvan sevgisi kazandırıyor, türlerin korunmasını sağlıyor.” Zararlı olduğunu dile getirenler ise şöyle diyor; doğalarına uygun olmayan küçücük alanlarda yaşamaya zorlanan vahşi hayvanlar işkence görüyor.” Bu tartışmanın odak noktası, hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların doğal ortamlarına bırakılıp bırakılmaması üzerine. Sokaklara bırakılması üzerine değil. Yıldız Tilbe bir süre hiç demeç vermese mi? En azından hayvanlarla ilgili uzun süre tek kelime etmese mi? Sürekli konuşmak yerine bir sefer harekete mi geçse? Türkiye’deki 40 hayvanat bahçesinde yaklaşık 21 bin vahşi hayvan bulunuyor. Yıldız Tilbe, madem çok seviyor, madem onlara çok acıyor onlardan birini veya daha çoğunu satın alıp doğal ortamlarına bıraksın. Biz de samimiyetine inanıp kendisine alkış tutalım.

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