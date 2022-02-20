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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Tarkan, Hülya Avşar, Orhan Gencebay.

'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Tarkan, Hülya Avşar, Orhan Gencebay...

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta; Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek', Hülya Avşar'ın aşkı, Orhan Gencebay'ın özrü, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik yolunda ilk adımı ve Hazım Körmükçü'nün olaylı ayrılığı var...

20.02.2022 - 08:15 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bu haftaya damgasını vuran olay Tarkan'ın 'Geççek' şarksıydı. Megastar son parçasıyla Türkiye'nin gündemine otururdu. Magazin gündemindeki başka çarpıcı olay ise Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu bozmasıydı. Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme olan Gülşen'in Orhan Gencebay ile yaşadığı polemik ise en çok okunan haberler arasındaydı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik yoluna girmesi ve Hazım Körmükçü'nün sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılması da dikkat çeken diğer konulardı...

  • Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’ sadece Türkiye'nin gündemine değil aynı zamanda dünyanın gündemine de oturdu. Yayınlandığı andan itibaren 24 saat içerisinde en çok dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu. Siz şarkıyı nasıl buldunuz?

  • ESİN ÖVET: Amaca hizmet etti mi etti. Tamamdır. Değerini ve yerini buldu bence. Biz bu şarkıyı daha çok konuşuruz. Ki, Tarkan’ın yapmak istediği anlatmak istediği çok net. Daraldık, sıkıldık, bunaldık ve bu zorlu geçen pandemi döneminin bir an önce geçmesini istiyoruz. Yani evet geççek geççek.

  • KADİR KAYMAKÇI: Tarkan şarkıyı pandemi dönemi, dünyada yaşananlar, doğanın yok edilişi, insanlığın endişe verici gidişatı gibi konular üzerine yazdığını söylüyor. Siyasi nedenlerle de yazabilirdi. ‘Popstarlar partiler üstüdür’ diye saçma bir argüman gördüm. Neden? Popstar süs bitkisi mi? İçinde yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenemez mi? O duygularla bir şarkı yazamaz mı? Stevie Wonder’dan U2’ya, George Michael’dan Kendrick Lamar’a yüzlerce popstar ‘protest’ şarkı yazıyor da Tarkan’a gelince mi sorun? Aslında nasıl bir dönemden geçtiğimizi yüzümüze çarptı. Bir şarkı üzerinden akla hayale gelmedik komplo teorileri üretildi şu üç günde. ‘Beğendim-beğenmedim’ üzerinden tartışılacak bir şarkıyı ekranlarda hukuk profesörleri, siyaset bilimciler tartışıyor. Pop şarkılarını siyasi tartışma programlarında değil, dev stadyum konserlerinde dans ederek dinlemeyi tercih ederim doğrusu...

  • MEHMET ÇALIŞKAN: ‘Geççek’, benim şarkılarımdan biri değil. Hiçbir zaman döndüre döndüre dinlediğim şarkılardan biri olmayacak. Ne var ki zamanın ruhunu yansıtması adına başarılı bir çalışma, başarılı bir tanıtım. Benim şarkı hakkında en çok merak ettiğim konu Tarkan’ın seçim zamanlarında isteyen siyasi partiye kullanma izni verip vermeyeceği. Pandemi döneminde ruhunda esen fırtınaları cümlelere döktüğünü açıklayarak “Siyasetle ilgisi yok” dese de kesin cevabı ilk seçimlerde görebileceğiz.

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