MEHMET ÇALIŞKAN: Bir sahne kıyafetidir aldı başına gitti. Gülşen, eskiden şarkılarıyla gündeme gelirdi. Şimdi sahne kıyafetiyle, polemikleriyle gündemden düşmüyor. Amaç, gündeme gelip kaşeyi artırmaksa başarılı bir girişim. Ne var ki bu kısa vadedeki bir kazanç. İşin bir de uzun vadeli kazancı var ki ona ışıltılı bir kariyer diyoruz. Orhan Gencebay’ın bu tartışmanın içine girmesine bir anlam veremedim. Bu konu hakkında edeceği tek bir cümle, anlatmak istediğinden farklı anlaşılacak, farklı yorumlanacaktı. Ki öyle oldu. Orhan Gencebay’ın ‘edeple ilgili’ cümlesini ‘ahlakla ilgili’ olarak değil, ‘çekinme’ ile ilgili kullandığını düşünüyorum. Orhan Gencebay, yanlış yorumlara açık olan bir cümle sarf etmiş olmasından dolayı hata ettiğini düşünüp Gülşen’den özür dileyerek büyüklüğünü gösterdi. Gülşen ise “Namuslu görünmek kimlere kalmış!” cümlesinden dolayı Orhan Gencebay’dan özür dilemedi.