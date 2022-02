MEHMET ÇALIŞKAN: Henüz birbirlerini tanıma aşamasındalar. Hülya Avşar’dan birkaç yaş küçük olan Cemal Güzelci daha önce kısa süren bir evlilik yapmış. Güzelci, Hülya Avşar’ın her gazino programında en öndeki masayı rezerve etmiş, Avşar’ın her programına gitmiş, her programında kulise çiçek göndermiş. Hülya Avşar’ın artık hiç kimseyle beraber olmak istemeyeceği, evlenmeyeceği yönündeki görüşler böylelikle yerle yeksan oldu. Neden istemesin ki? Aşkın yaşı mı var? Eğer birbirlerine uygun olduklarına karar verirlerse evlenirler. Sonrasında hayatlarının en mutlu dönemlerinden birini yaşayabilirler. Sonuçta ikisi de güngörmüş, hayat deneyimini kazanmış, gereksiz ihtiraslardan arınmış kişiler.