MEHMET ÇALIŞKAN: Umut Evirgen'in ayrıldığı Serenay Sarıkaya'nın zor bir gününde yardımına koşması güzel bir hareket. Ne var ki kahramanlık boyutuna taşınacak bir hareket değil.

Elbette koşacaktı, kanlı bıçaklı ayrılmadılar ya.

Elbette koşacaktı, kişilikli bir erkeğe yakışan da budur.

Elbette koşacaktı, kısa bir süreliğine olsa da o kadar paylaşımları vardı.



Düşünülen şu; Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in yardım eli uzatmasından etkilenip de ilişkiye yeniden başlar mı? İyi de ilişkinin bitmesini belki de Umut Evirgen istemişti. Ayrıca Serenay Sarıkaya, birliktelik yaşayacağı Umut Evirgen'in kişiliğini bilmiyor muydu, tartmamış mıydı?

Sözün özü şu; ilişki yeniden başlayacaksa bunun nedeni sırf Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın yardımına koşması olmayacaktır.