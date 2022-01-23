Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Magazin Pazarı'nda bu hafta: Hadise, Serenay ve Gülşen

'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Hadise, Serenay ve Gülşen...

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazari’nda bu hafta Hadise-Mehmet Dinçerle aşkı, Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen birlikteliği ve Gülşen'in manifestosu vardı

23.01.2022 - 09:49 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündeminde bu hafta çok hareketli geçti. Hadise-Mehmet Dinçerler aşkının evlilik yoluna girmesi, Serenay Sarıkaya'nın, Umut Evirgen ile beraberliğini noktalamasının ardından ilişkisine yeniden şans vermesi ve Gülşen'in günlerdir konuşulan sahne kıyafetine gelen eleştilere verdiği yanıt gündem oldu. HT Magazin ekibi de haftanın en çok konuşulan bu olaylarını yorumladı.

  • Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık kararı alan Hadise, biten ilişkisinin üzerinden bir yıl geçmeden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Mehmet Dinçerler'in 130 milyon TL borcu olduğu dönemde 3.2 milyon TL'lik tektaş almasını nasıl yorumluyorsunuz...

  • ESİN ÖVET: Hiç şaşırmadım. Çünkü birlikte olmaya başladıkları günden bu yana evleneceklerini söylüyordum. Hadise 2021’de Kaan Yıldırım ile büyük bir aşk yaşadı, ayrıldı. Ve ayrılığın adı Reza Zarrab ile adı adının karıştığı aşk haberleriydi. Ve tüm bunları bir yıl içinde yaşadı. Karşısına da Mehmet Dinçerler çıktı. En son “Sevgilim Mehmet” diyerek ilişkiyi mühürledi. Tamamdır, 2022’nin ilk evliliği olur. Gayet de yerinde olur. Çünkü Hadise bu ilişkiyi en başından bu yana nikah masasına götürmek istediğini çok net ifade etti vücut diliyle. Yakışıyorlar, mutlular. Daha ne olsun. 3.2 milyon TL’lik yüzük az bile. İstese kendisi de o yüzüğü alabilir zaten Hadise. Yakışmış. Mutlu olsunlar.

  • KADİR KAYMAKÇI: Biriyle evlilik hazırlığı yaparken anlaşamayıp ayrılırsan yeni bir ilişki ve evlilik hazırlığı için şu kadar geçmesi gerek diye bir kural yok! Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler'le bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması da normal... 130 milyon TL borcu olan birinin 3.2 milyon liralık tektaş alması en azında alacaklılarına ayıp! İkilinin nişanlandıklarını duyurdukları 'Yüzüklerin Efendisi' tadındaki video ise komik. Bu filmden daha çok ekmek çıkar magazin basınına... Ne diyelim bir yastıkta kocasınlar, mutluluklar...

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evlilik kararı kendilerine de ailelerine hayırlı olsun. Mutluluklar diler, aynı yastıkta kocamalarını temenni ederiz. Bu ilişkide kafaları karıştıran unsur, Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği 3.2 milyon TL'lik yüzük. Hadise, müstakbel eşinin hediye ettiği yüzüğü resmen gözümüzün içine içine sokarak gösterdi. Kimileri, "kadın, mutluluğunu gözler önüne sermesin mi?" kimileri ise "görgüsüzlük ve şımarıklık" olarak yorumlayabilir. Yorumu yapanın dünya görüşüne, hayatı yorumlama tarzına göre değişir. Kafaların karışması, Mehmet Dinçerler'in 130 milyon TL borcu varken 3.2 milyon liralık yüzük alabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Benim burada merak ettiğim konu Hadise'nin iyi günlerini de kötü günlerini de paylaşacağı, kısacası hayatını birleştireceği müstakbel eşine "Aşkım, senin bu kadar borcun varken şimdi bu yüzüğe ne gerek vardı?" deyip demediği.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.