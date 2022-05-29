AYTEKİN TEKER: Herkes sosyal medyada bu diyaloğu paylaşırken menajeri Fevzi Siverek'in katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar daha da konuşulacak türden. Siverek, 2020'de annesinin kaybeden Diva'nın cenaze töreninde geçen diyaloglarını aktarırken, yardımsever sanatçıyı da ifşa etmiş: "Annesine cenazenin imamı telkin verirken Bülent Hanım, ‘Böyle bir şey gerekiyor mu?’ diye sordu. Hoca biraz çekingen olduğundan devreye hemen ben girdim. Dedim ki, Bülent Hanım sorgu melekleri geldiğinde rahmete giden kişiye sorarlar. Hoca da bunları dinimiz gereği kendisine söyleyip ona hatırlatma durumudur. Bülent Hanım, telkin bitince döndü Hoca’ya; ‘Annem cevap verdi mi?’ dedi. Bülent Hanım böyle sorunca Hoca gözüme baktı. Bülent Hanım’a üzülmemesi için bir hamle yapmam gerekiyor ya ben de Hoca’ya kafa salladım ‘Evet de’ diye. ‘Evet, Bülent Hanım, verdi cevap’ dedi. Bülent Hanım, ‘Peki Hocam Cennet’e mi gitti? Cehenneme mi? Annem yol bilmez, Cennet’i tarif et’ dedi. Bülent Hanım bunları dine olan saygıyla soruyor. Bülent Hanım’ı tanıyanlar bilir; Ramazan ayında asla orucunu bırakmaz. Yemeğe duasını yapmadan başlamaz. Bir de Bülent Hanım’ın bilinmeyen bir yönü var. Bunu kimse bilmez. Bülent Hanım kara çarşaf giyer; gözleri dahi görünmez. Arabasına biner. Bir çantaya zarfları hazırlar. Daha önceden tespit ettiği fakir fukaranın evlerine gider. Bunu bazen ayda bir bazen iki defa yapar. Kimse yardım edenin Bülent Ersoy olduğunu da bilmez. Şoförü iner ihtiyaç sahibi evlere ‘Abla geldi’ der. İhtiyaç sahiplerine kendi elleriyle dağıtır. Kimse yüzünü görmez. Bülent Ersoy bu konularda çok duyarlıdır."

