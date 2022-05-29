Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Bülent Ersoy, Erkan Petekkaya, Safiye Soyman ve Aleyna Tilki... - Magazin Haberleri

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

29.05.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz hafta magazin gündeminin en çok konuşulan haberi, Erkan Petekkaya'nın Cannes Film Festivali'nde kapkaççının saldırısına uğramasıydı. Petekkaya, 300 metre kovalayıp yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etti.

    Geçen yıl babasını kaybeden Bülent Ersoy'un mezarlık başında menajeriyle arasında geçen diyaloğu aylar sonra sosyal medyada gündem oldu.

    Safiye Soyman, Erman Toroğlu ve Aleyna Tilki ise, kadın-erkek ilişkilerine dair getirdiği yorumlarla polemik yarattı.

  • Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğradı. Telefonu çalınan Petekkaya, 300 metre kovalayıp yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etti. Petakkaya, "O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım." dedi.

  • ESİN ÖVET: Geçmiş olsun ne diyelim. Artık hepimizin hızlı koşmayı öğrenmesi ve kendimizi fazlasıyla korumayı öğrenmemiz dönemlerden geçiyoruz. Artık bu gelinen nokta ne yazık ki, dünya için geçerli. Küresel bir kriz var millet geçinme sıkıntısı içinde. Dünyanın neresinde olursanız olun bu mevzu değişmiyor. Erkan Petekkaya’nın o an fark edip müdahale etmesi de çok iyi olmuş tabi. Geç fark etseydi çoktan gitmiş olacaktı.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Cannes’da otelde olayı bana anlatmaya başladığında önce şaka yaptığını düşündüm. Olayın gerçek olduğunu ayrıntılara girmesiyle anladım. Üzerine bir de çektiği videoyu gösterdi. İlk tepkim şu oldu, “Hiç korkmadın mı? Elinde bıçak olabilirdi, hırsızlar bir çete halinde olabilirdi” soruma “Hayır, hiç korkmadım. Ben bu kadar hızlı koştuğumu bilmiyordum. Gencecik adamı yakaladım vallahi” oldu. Festival zamanında hırsızlık olaylarının çok olduğunu biliyorum, zira caddelerden sokaklardan birine değmeden yürünmüyor. Fransa’da yaşayan bir Türk arkadaşımla Cannes’da karşılaştığım zaman bana “Hırsızlara karşı dikkatli ol. Soyguna uğrarsan hırsızın peşine düşme, onlar çete. Biri hırsızlığı yaparken diğerleri soyulan kişiyi takip ediyor. Onlara göre aksi bir durumda soyulan kişiye saldırıyor” dedi. Bu nedenle Erkan Petekkaya’nın hırsızın peşine düşmesi akıl kârı iş değil. Petekkaya’nın şansı hırsızı yakaladığı yerin yakınlarında polislerin o anlarda devriye gezmesi oldu. Yoksa çetenin diğer üyeleri bir olup Erkan Petekkaya’ya saldırıp fiziksel zarar verebilirdi.

  • KADİR KAYMAKÇI: Kapkaççı kelimenin tam anlamıyla sert kayaya çarpmış. Cannes hep turistlerin gözdesi olan bir yer, film festivali zamanı ekstra kalabalık olunca böyle kapkaççıların, yankesicilerin de gözdesi bir yer oluyor. Erkan Petekkaya’nın yaptığı aslında çok tehlikeli bir şey. O çocuğun üzerinde bir silah, bıçak olabilirdi. Anlık bir şey tabi, düşünmeden peşinden koşmuş. Neyse ki kötü bir şey olmamış geçmiş olsun kendisine...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.