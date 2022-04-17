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'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Aleyna Tilki, Tuba Büyüküstün...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Tuba Büyüküstün, Aleyna Tilki, Brooklyn Beckham ve Songül Öden var...

17.04.2022 - 08:06 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündeminin bu hafta en çok konuşulan olayı Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz'in soyadını almasıydı. Beckham'ın bu tercihi yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi.

    Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, Umut Evirgen ile aşk yaşadığı dönemde yazdığı dizeleri sosyal medya hesabından paylaşması ise kafaları karıştırdı.

    Songül Öden'in, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafı da haftanın en çok okunan haberlerinden biriydi. Öden, 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için "Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar." şeklinde eleştiriler aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Psikolojik baskı gördüm." dedi.

    Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Take It Or Leave It'in klibi Youtube trendlerinde ilk sıraya oturarak 24 saatte 2 milyon kişi tarafından izlendi. Tilki'nin klibini eleştirenler kadar beğenenler de oldu.

  • Tuba Büyüküstün, günlüğüne yazdığı bir kesiti paylaştı. Ünlü oyuncunun, 27 Ocak 2019 tarihinde yazdığı, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda... Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir... Üşümekten korkmadan... Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı." metni yayınlaması kafaları karıştırdı. Büyüküstün, o tarihte işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyordu. Evirgen, şimdilerde ise Serenay Sarıkaya ile birlikte. Bazıları Büyüküstün'ün bu metni sık sık gittiği Paris'e yazdığını öne sürse de akıllara Umut Evirgen geldi.

  • ESİN ÖVET: Eğer gerçekten bunu Umut Evirgen için yazdıysa ve bunu da gönül rahatlığı ile paylaşıyorsa tebrik etmek gerek. Ne güzel duygusunu, ifade etmiş. Saklamadan, gizlemeden, oynamadan, yalın bir şekilde. Malum günümüzde her şey o kadar sahte ki. Bunu direk ifadesi etmesi takdir edilecek bir durum. Bu sahteliğin içinde hoşuma gitmedi değil. Fakat bir başka kişiye de yazmış olabilir bu sözleri. Ya da hayal kurduğu bir kişiliğe yazdı kim bilebilir kadının ruhunu, ifadesini, duygusunu. Kimse bilemez… Kadın gizli bir kutudur. Bazen direkt birine söyledi, yazdı anlaşılır fakat yüreğinde bambaşka biri vardır. Bilinmez.

  • KADİR KAYMAKÇI: Tuba Hanım bayram değil seyran değil en özelini, en mahremini yazdığı günlüğünden bu satırı niye kamuoyuyla paylaştığını bir kendisi, bir de bu satırları yazdığı kişi bilir herhalde... Bu satırların yazıldığı tarihte Umut Evirgen’le birlikte olduğu için onun akla gelmesi de son derece normal. Buradaki sevgili Paris olabilir ama satırların altını birazcık kazıyınca Umut Evirgen’in yüzü ortaya çıkıyor bence... Sonuçta o tarihte, o sokaklarda üzerindeki katlarını tek tek attığı sırada yanı başında Umut Bey varmış... Ben tam da bu metin ortaya çıktığı gün Serenay Sarıkaya günlüğüne ne yazdı onu merak ediyorum doğrusu!

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Hatırlatmakta fayda var. Empati… Eş duyum ya da duygudaşlık da deniliyor. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek. Açıkçası “Şimdi nedir bu?” durumu. Bayram değil, seyran değil. Tuba Hanım neden bu paylaşımda bulundu? Eski sevgiliye özlem mi yoksa eski sevgilinin yeni sevgilisine duyulan kıskançlık mı? 39 yaşındaki Tuba Hanım’ın empati yapamaması tuhaf. Çok yakışıksız bir paylaşım.

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