'Magazin Pazarı'nda bu hafta

Aleyna Tilki'nin, 'Take It Or Leave It' klibi sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi iddialı sahnelerin şarkının önüne geçtiğini ileri sürdü. Bazı kişiler ise, Tilki'nin Türkiye'nin Dua Lipa'sı olabileceğini savundu.