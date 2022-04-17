'Magazin Pazarı'nda bu hafta

Magazin gündeminin bu hafta en çok konuşulan olayı Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz'in soyadını almasıydı. Beckham'ın bu tercihi yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, Umut Evirgen ile aşk yaşadığı dönemde yazdığı dizeleri sosyal medya hesabından paylaşması ise kafaları karıştırdı.

Songül Öden'in, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafı da haftanın en çok okunan haberlerinden biriydi. Öden, 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için "Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar." şeklinde eleştiriler aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, "Psikolojik baskı gördüm." dedi.

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Take It Or Leave It'in klibi Youtube trendlerinde ilk sıraya oturarak 24 saatte 2 milyon kişi tarafından izlendi. Tilki'nin klibini eleştirenler kadar beğenenler de oldu.