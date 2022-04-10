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Magazin Pazarı'nda bu hafta:Ajda Pekkan, Barış Akarsu...

Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Ajda Pekkan, Barış Akarsu ve Will Smith var...

10.04.2022 - 08:08 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi bu hafta da hareketli geçti. Özellikle de Ajda Pekkan'ın "Metroya da metrobüse de hiç binmedim, vapura binmek de çok istiyorum" açıklaması gündem oldu.

    Son dönemde artan biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor.  29 Haziran 2007'de trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun da hayatı beyazperdeye yansıtılıyor.

    Oscar gecesindeki tokadıyla büyük bir skandala imza atan Will Smith'in de cezası açıklandı.

  • Ajda Pekkan'ın "Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum, vapura binmek de çok istiyorum" açıklaması çok konuşuldu. Süperstar daha önce de "Artık balık tutup, halkın içine katılmak, çarşı-pazar gezmek istiyorum!" demişti.

  • ESİN ÖVET: Evet on gündür bu konu konuşuluyor. Ama kendisine tavsiyem çıkmasın. Hiç merak etmesin. Kendisinin metro ve metrobüslerin ne kadar kalabalık olduğuna dair bir fikri var mı? Ki benim bildiğim kendisinin bir mağazaya girip kıyafet almayalı da uzun süre olmuştur. Metro ve metrobüslerde hiç nefes alamaz. Ajda Hanım otursun mis gibi evinde. Hayal etsin. Öbür türlüsü zor ben söyleyim.

  • KADİR KAYMAKÇI: Ajda Pekkan’ın tüm bunları yapmasına engel olan bir kanun maddesi mi var? Ya da bilmediğimiz bir güç ne zaman metroya binmek istese önüne set mi çekiyor? Giysin günlük kıyafetlerini, taksın güneş gözlüğünü binsin Metro’ya gitsin Yenikapı’ya binsin Marmaray’a Sirkeci’de insin Galata Köprüsü’nde balık tutsun! Her yerde ‘Süperstar’ olmak zorunda değil normal Ajda Hanım olarak istediğini yapsın... Bunları yaparsa halk rahat vermez diye korkuyorsa merak etmesin halktan korkmasını gerektirecek bir durum yok... Ayrıca İstanbul gibi muhteşem bir şehirde bunları yapamıyorsa Süperstar’lığın ne süperliği var ki! Hep aynı rotada aynı yerlere gidiyorsa, farkında olmadan dev bir Açıkhava hapishanesinde yaşıyor demektir ki, çok yazık bence!

  • MEHMET ÇALIŞKAN: İstanbul’da metro, metrobüs ve Marmaray’ın günlük toplam kullanımı 4 milyon ila 4 milyon 500 bin arasında. Ajda Hanım’ın hayali, kaba bir hesapla yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin günlük rutin eylemi. Ajda Hanım, hayalini gerçekleştirmek için ne bekliyor, engel nedir? Ünlü olması engelse büyük bir şapka, büyük bir gözlük yeterli çözüm olacaktır. Ayrıca metroda, metrobüste, Marmaray'da kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. O nedenle kimse “Aaaa, burada bir süperstar var” demez. Tabii, çevresinde basın danışmanı, menajer, asistan ve bilumum yardımcıdan oluşan kalabalık bir kitle, "Ajda Pekkan burada" edasıyla özellikle dikkat çekmezse... Bu arada “Aaaa burada süperstar var” dense ne olur? Ajda Pekkan’dan ne eksilir? Ajda Hanım’ın hayalini mutlaka gerçekleştirmesini diliyorum. Eminim kendisi için oldukça farklı bir deneyim olacaktır. Keza çarşı-pazar gezmek de öyle.

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