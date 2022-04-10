Magazin Pazarı'nda bu hafta

Magazin gündemi bu hafta da hareketli geçti. Özellikle de Ajda Pekkan'ın "Metroya da metrobüse de hiç binmedim, vapura binmek de çok istiyorum" açıklaması gündem oldu.

Son dönemde artan biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. 29 Haziran 2007'de trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun da hayatı beyazperdeye yansıtılıyor.

Oscar gecesindeki tokadıyla büyük bir skandala imza atan Will Smith'in de cezası açıklandı.