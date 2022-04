Magazin Pazarı'nda bu hafta

MEHMET ÇALIŞKAN: Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Will Smith’e verdiği 10 yıllık ceza çok saçma. Smith, Chris Rock'a tokat atarak hata yapmıştır yapmasına ama son derece geçerli bir tahrik unsuru söz konusu. Akademinin bu konuda son derece kibirli davrandığını düşünüyorum. Verilen ceza, Will Smith'in performansının düşürülmesine ve yapımcılara "Bakınız, bu adam 10 yıl boyunca Oscar'a aday olamayacak. Ayrıca bu nedenle performansı da düşecektir. Siz kendisine iş verirken bir kere daha düşünün" çağrısında bulunmaktır. Işıltılı kariyerini yok saymaktır. 10 yıllık ceza tamamen Will Smith'i kaybetme üzerinedir. Oysa Akademi, davranışından dolayı zaten pişman olan Will Smith'i kazanma yoluna gitmeliydi, örneğin bir kamu görevi cezası verilmesine kanımca kimse itiraz etmezdi. Peki Chris Rock’a ceza yok mu? “Ama ben şaka yapıyorum” zırhına bürünerek kişilerin ve onların ailelerinin duygularını ezmek hak mıdır? Oh ne güzel. Böyle bir dünya yok. Varsa, hepimiz oraya gidelim.