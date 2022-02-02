MEHMET ÇALIŞKAN: Bir hayranının saldırısına uğrayan John Lennon'un katledilmesi, aradan geçen 42 yıla rağmen zihinlerdeki tazeliğini koruyor. Tarih boyunca birçok ünlü kişi, bir hayranının saldırısına uğradı. Psikolojik sorunları olanların hayranlık duyduğu kişiyle ilgili olarak hayal dünyalarında yaşadıklarını gerçeğe dönüştürme aşamasında bulunamayan karşılığın sonucu tehditler, tacizler ve saldırılar oluyor. Son zamanlarda hayranlıkla, düşmanlık veya edepsizlik arasındaki çizgi iyiden iyiye inceldi. Bunun nedeni de sosyal medyanın etkisiyle ünlülerin daha çok göz önünde olması... Hayranlık duyulan kişiler ve yaşamları hakkında daha çok bilgiye ulaşmak sosyal medyayla artık çok kolay.

Nerede yaşar, nerede gezer, ne yer, ne içer gibi... Açıkçası ünlüler sosyal medyayı öylesine bilinçsizce kullanıyor ki...

Yaşamlarını çok fazla ifşa ediyorlar. Taciz ve saldırılara karşı elbette tek çözüm; azami ölçüde caydırıcı olabilecek cezalar.