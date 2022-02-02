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Magazin Pazarı: Bunlar 'takıntılı hayran' değil, sapkın!

Magazin Pazarı: Hayranlık değil hastalık!

HT Magazin ekibi, son günlerde 'saplantılı kişiler'in ünlü isimlere yaşattığı korkuyu yorumladı

02.02.2022 - 16:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Son dönemde pek çok ünlü ismin başı, 'takıntılı hayran' diye nitelendirilen kişilerle dertte. Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Ezgi Mola ve son olarak da Ceylan Ertem yaşadıkları korkuyu dile getirdi. HT Magazin ekibi de bu yaşananları yorumladı...

  • ESİN ÖVET: Takmak, takıntılı olmak ne demek? Korkunç bir şey! Seni istemiyor ama sen kendini zorla istetmeye çalışıyorsun. Bu sapıklık, sapkınlık! Bunlara acilen ağır cezalar getirilmeli!

  • KADİR KAYMAKÇI: Aleyna Tilki, Serenay Sarıkaya, Ceylan Ertem… Bu 'takıntılı hayran' konusunu sanatçıların ve de asıl yetkililerin çok ciddiye almasının zamanı geldi. Bizde pek olmayan ancak ABD’de filmlere bile konu olan bu takıntılı hayran meselesinin şaka kaldırır tarafı yok. İlk aklıma gelen; John Lenon’un evinin girişinde ‘hayranı’ Mark David Chapman tarafından öldürüldüğünü hatırlatmak isterim… Umarım bizde yaşanmaz böyle olaylar. Çok geç olmadan bu konuda yasal düzenlemeler dahil gerekli tedbirlerin alınması gerek. Aleyna’nın evine kadar gelen, Ceylan için cinsiyetini değiştirdiğini söyleyen, Serenay ile Allah katında eş olduklarına inanan bu insanların akıl sağlıklarında sorunlar olduğu görülüyor. Burada 'hayran' kelimesi de sorunlu… Bu olaylarda görüldüğü gibi bu hayranlığı geçmiş artık, hastalık olmuş.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Bir hayranının saldırısına uğrayan John Lennon'un katledilmesi, aradan geçen 42 yıla rağmen zihinlerdeki tazeliğini koruyor.  Tarih boyunca birçok ünlü kişi, bir hayranının saldırısına uğradı. Psikolojik sorunları olanların hayranlık duyduğu kişiyle ilgili olarak hayal dünyalarında yaşadıklarını gerçeğe dönüştürme aşamasında bulunamayan karşılığın sonucu tehditler, tacizler ve saldırılar oluyor. Son zamanlarda hayranlıkla, düşmanlık veya edepsizlik arasındaki çizgi iyiden iyiye inceldi. Bunun nedeni de sosyal medyanın etkisiyle ünlülerin daha çok göz önünde olması... Hayranlık duyulan kişiler ve yaşamları hakkında daha çok bilgiye ulaşmak sosyal medyayla artık çok kolay.

    Nerede yaşar, nerede gezer, ne yer, ne içer gibi... Açıkçası ünlüler sosyal medyayı öylesine bilinçsizce kullanıyor ki...

    Yaşamlarını çok fazla ifşa ediyorlar. Taciz ve saldırılara karşı elbette tek çözüm; azami ölçüde caydırıcı olabilecek cezalar.

  • AYTEKİN TEKER: Bu isimlerin yaşadıklarına bakarsak, karşı tarafı 'takıntılı hayran' diye tanımlamak yanlış olur. Ortada hastalıklı bir durum olduğu kesin. Aleyna Tilki'nin, evine girmeye çalışan kişinin ardından başka birisi de şimdi baltayla tehdit ediyor. Bir dönem Sevtap Parman, hayranı tarafından silah tehdidiyle kaçırılmıştı. 1989'da Bülent Ersoy, Hacı Tepe adlı bir hayranının istek şarkısını okumadığı için silahla vurulmuştu. John Lennon'ın yaşamını nasıl yitirdiğini ise biliyoruz. Günümüzde sosyal medya ile ünlü isimlere ulaşılabilirliğin kolaylaşması bu tehditleri daha da artıyor. Ünlüler sanal alemde iz bırakmamakta özen göstermeli. En önemlisi de tabii ki de cezai yaptırımların caydırıcı olması.

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