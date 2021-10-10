Maganda kurşunu yine can aldı!

AA

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir düğünde A.G, tabancayla havaya ateş açtı. A.G'nin silahından çıkan kurşunlar, kendisi ile düğünde bulunan Altun Şimşek'e isabet etti.

AA'nın haberine göre yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.