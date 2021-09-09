Maganda kâbusunda tutuklama kararı!

DHA

Olay, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir Gödek ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine doğru yürümeye başladı.

DHA'nın haberine göre, 2 kadın evlerinin önüne geldikleri sırada, bir otomobilin içinde bekleyen 5 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan kişilere karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobilden inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını darbetti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar daha sonra 2 kadına tekme, tokat ve yumrukla saldırdı.

Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen Gödek'in annesi de saldırganların darbelerine maruz kaldı. Şiddet anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saldırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası kayıplara karışan Mustafa Gültekin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gültekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.