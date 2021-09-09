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Esenyurt'ta kadınları darbeden şüphelilerden biri tutuklandı

Esenyurt'taki maganda kâbusunda önemli bir gelişme yaşandı. İlçede, 2 kadına önce sözlü tacizde bulunup ardından da darbeden 5 saldırgandan 2'si daha önce yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay sonrası kaçan saldırganlardan Mustafa Gültekin ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi

09.09.2021 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Maganda kâbusunda tutuklama kararı! - Haberler
Maganda kâbusunda tutuklama kararı!
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DHA

Olay, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir Gödek ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine doğru yürümeye başladı.

DHA'nın haberine göre, 2 kadın evlerinin önüne geldikleri sırada, bir otomobilin içinde bekleyen 5 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan kişilere karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobilden inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını darbetti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar daha sonra 2 kadına tekme, tokat ve yumrukla saldırdı.

Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen Gödek'in annesi de saldırganların darbelerine maruz kaldı. Şiddet anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saldırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası kayıplara karışan Mustafa Gültekin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gültekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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