Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " ABD hükümetinin temsilcileriyle temasların birkaç aydır benim iznimle devam ettiğini onaylıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece Beyaz Saray'da ağırladığı muhabirlere, "Venezuela'nın farklı seviyelerdeki hükümet temsilcileriyle konuşuyoruz. Kim olduğunu söylemek istemiyorum ama çok yüksek bir düzeyde görüşmeler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

İki liderin bu açıklamalarının ve Trump'ın, dün ortaya çıkan Pentagon'a, ambargonun sertleştirilmesi için Venezuela açıklarına donanma gemileri yerleştirmesi konusunda verdiği emirle eş zamanlı olması dikkat çekti.

Venezuela, Ocak ayında Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesine itiraz ettikten sonra ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisinin geçici devlet başkanı ilan ettiği günden bu yana şiddetli bir ekonomik krizle boğuşuyor. Maduro, Guaido'yu ABD'nin kuklası olarak nitelendirmişti. Washington ise Maduro'nun görevini bırakması için her yolu denemeye devam ediyor.