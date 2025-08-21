Habertürk
        Madonna'nın bitmeyen doğum günü: Hâlâ ağustos ayındayız, hâlâ doğum günüm

        Madonna'nın bitmeyen doğum günü: Hâlâ ağustos ayındayız, hâlâ doğum günüm

        Madonna, çocukları ve genç sevgilisi Akeem Morris ile birlikte doğum gününü kutlamak için Toskana'ya gitti. Gösterişli kutlamalar yapan pop yıldızı; "Hâlâ ağustos ayındayız, yani hâlâ doğum günüm" diyerek kutlamadan fotoğrafları paylaştı

        Giriş: 21.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:15
        Madonna, 16 Ağustos'ta girdiği 67'nci yaşını kutlamaya devam ediyor. 'Popun Kraliçesi' lakaplı ünlü şarkıcı, çocuklarıyla ve 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris ile birlikte çıktığı İtalya tatilinden kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

        Madonna, doğum günü fotoğraflarını; "Hâlâ ağustos ayındayız. Yani hâlâ doğum günüm. Geldiğiniz için teşekkür ederim" notuyla hayranlarına ulaştırdı.

        6 çocuk annesi Madonna'nın doğum günü için dışarı çıktığı gece yanında çocukları; Lourdes (28) Rocco Ritchie (25) ve Mercy James (19) vardı.

        Diğer çocukları David Banda (19), ikizler Stella ve Estere Mwale (13) ise gece kutlamasında yer almadı.

        Müzik ikonu, doğum gününü ihtişamlı bir şekilde kutlamak için çocuklarını Toskana'daki devasa bir İtalyan villasında bir araya getirdi.

        "1482'den beri Siena'da düzenlenen Palio at yarışını doğum günümde izlemek uzun yıllardır hayalimdi" diyen Madonna, çocuklarıyla balkondan at yarışı seyrederken fotoğraflarını da paylaştı.

        Madonna ayrıca bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akeem Morris ile İtalya sokaklarında dolaşarak doğum günü tatilinin tadını çıkardı.

        Jamaikalı Morris, eski bir futbolcu. Pop yıldızı Madonna ile aşk yaşamaya başladığında kamuoyunun ilgi odağı haline geldi.

