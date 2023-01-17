"BOTOKS VE AMELİYATI BIRAK, ALBÜM YAP"



Ünlü şarkıcının gönderisine, "Üzgünüm bu Madonna'ya hiç benzemiyor. Söyleyene kadar o olduğunu bile bilmiyordum", "Lütfen botoks ve ameliyatı bırak. Yeni bir albüm yap" ve "Bu hala Madonna mı?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.