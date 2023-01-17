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Madonna her şeyi sildi - Magazin haberleri

Madonna her şeyi sildi

Son olarak photoshoplu ve iddialı fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin tepkisini toplayan Madonna, sosyal medya profilindeki her şeyi sildi

Giriş: 17.01.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Madonna, yeni bir hamlede bulundu. 1983 yılında ilk stüdyo albümü 'Madonna' ile müzik dünyasına adım atan yıldız isim, bu kez dünya turnesi öncesi tüm gönderilerini silerek gündeme geldi.

  • HER ŞEYİ SİLDİ

    Bu yıl sektördeki 40. yılını kutlayan Madonna, sosyal medya profilindeki tüm paylaşımları kaldırdı. 64 yaşındaki Madonna'nın, 40. sanat yılını kutlamak için çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor.

  • TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ

    Öte yandan tam adı "Madonna Louise Ciccone" olan şarkıcı, geçtiğimiz ay siyah iddialı kıyafeti, aynı renk güneş gözlüğü ve kırbacı ile yatağında verdiği pozları yayınlamıştı.

    Madonna'nın gönderileri takipçileri tarafından tepki toplamıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının estetik ve botoksları sebebiyle neredeyse tanınmaz halde olduğunu ifade etmişti. Takipçileri Madonna'nın sosyal medyada sürekli gösteriş yapması ve tuhaf kıyafet seçimleriyle ilgili endişelerini de paylaşmıştı.

  • "BOTOKS VE AMELİYATI BIRAK, ALBÜM YAP"

    Ünlü şarkıcının gönderisine, "Üzgünüm bu Madonna'ya hiç benzemiyor. Söyleyene kadar o olduğunu bile bilmiyordum", "Lütfen botoks ve ameliyatı bırak. Yeni bir albüm yap" ve "Bu hala Madonna mı?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

  • "SİZİ TRANSA SOKMAK İSTİYORUM"

    Ayrıca şarkıcı, daha önce 1992 yılında piyasaya sürdüğü kitabı 'Sex'in yeniden basılacağını açıklamıştı. Paylaşımına "Sizi transa sokmak istiyorum" ifadelerini not düşen Madonna'nın fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.

    1,5 MİLYON KOPYA SATMIŞTI

    ABD'li şarkıcının söz konusu kitabı, 1992'de ilk yayımlandığında dünya çapında 1,5 milyon kopya satmıştı. Kitap, pop yıldızının 5. albümü Erotica'dan bir gün sonra piyasaya çıkmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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