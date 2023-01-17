"SİZİ TRANSA SOKMAK İSTİYORUM"
Ayrıca şarkıcı, daha önce 1992 yılında piyasaya sürdüğü kitabı 'Sex'in yeniden basılacağını açıklamıştı. Paylaşımına "Sizi transa sokmak istiyorum" ifadelerini not düşen Madonna'nın fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.
1,5 MİLYON KOPYA SATMIŞTI
ABD'li şarkıcının söz konusu kitabı, 1992'de ilk yayımlandığında dünya çapında 1,5 milyon kopya satmıştı. Kitap, pop yıldızının 5. albümü Erotica'dan bir gün sonra piyasaya çıkmıştı.
Fotoğraflar: Instagram