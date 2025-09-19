Madonna'dan yeni albüm müjdesi

Madonna, yeni bir albüm anlaşması yaptığını ve bu yeni albümün ve en sevilen albümlerinden birinin devamı olacağını duyurdu.

67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', 'American Life' (2003), 'Confessions on a Dance Floor' (2005) ve 'Hard Candy' (2008) gibi en ikonik projelerinden bazılarını yayınlayan plak şirketi Warner Records ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı. "Neredeyse 20 yıl sonra... Warner Records ile kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Madonna; "Müziğe dön, dans pistine dön. Her şeyin başladığı yere dön!" mesajını paylaştı.

Mesaj, Madonna'nın şeffaf gümüş bir elbiseli cesur stiliyle çekilmiş fotoğraflarıyla geldi. Ünlü şarkıcı, yeni albümünün 2026'da yayınlanacağını duyurdu.

Henüz adı belli olmayan dans albümü, 2019'da çıkardığı 'Madame X' albümünden sonra Madonna'nın yedi yıl aranın ardından ilk yeni albümü olacak.

"Madonna'yı Warner Records'a geri döndürmekten onur duyuyoruz. Madonna sadece bir sanatçı değil; aynı zamanda bir şablon, kural bozucu ve en büyük kültürel güç" açıklaması yapan yapım şirketi, "Madonna, onlarca yıldır sadece küresel pop müziğin sesini tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda vizyonu, yenilikçiliği ve korkusuz sanatçılığıyla kültürü de yeniden şekillendirdi. Bu imza, onu her şeyin başladığı plak şirketine geri getirdi" ifadesini kullandı.