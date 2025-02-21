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        Haberler Dünya Madonna'dan Trump'a tarih dersi | Dış Haberler

        Madonna’dan Trump’a Tarih Dersi: “Bu Ülke Bir Kral İçin Kurulmadı!”

        Ünlü şarkıcı Madonna, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini kral olarak nitelediği paylaşıma tepki gösterdi. Madonna "Bu ülke, bir kralın otoritesinden kaçıp halkın yönettiği yeni bir dünya kurmak için inşa edildi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:19
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        Madonna'dan Trump'a tarih dersi
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        Donald Trump’ın kendisini “kral” ilan eden paylaşımına Madonna sert tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülke, bir kralın otoritesinden kaçıp halkın yönettiği yeni bir dünya kurmak için inşa edildi. Şimdi ise kendisini ‘kral’ ilan eden bir başkanımız var. Eğer bu bir şaka ise, ben gülmüyorum” ifadelerini kullandı.

        Trump, New York’taki kirliliği azaltmak ve metro sistemini finanse etmek amacıyla başlatılan 9 dolarlık şehir içi geçiş ücretini kaldırmasını duyururken, “Peyaj öldü. Manhattan ve tüm New York kurtarıldı. Yaşasın kral!” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, Beyaz Saray’ın resmi hesabından da desteklenmiş ve Trump’ın pırlanta taç taktığı bir görselle paylaşılmıştı.

        Madonna ise Trump’ın otoriter söylemlerine uzun süredir karşı çıkıyor. Sanatçı, Trump’ın ilk döneminde de sahnede yaptığı konuşmalar ve protestolara katılımıyla dikkat çekmişti. Son olarak LGBT haklarındaki gerilemeye de değinen Madonna, “Mücadeleden vazgeçmeyin” mesajını vermişti.

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