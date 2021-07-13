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Madonna'dan Britney Spears'a destek: Bu kadına hayatını geri verin! - Magazin haberleri

Madonna'dan Britney Spears'a destek

13 yıllık vasiliğin sona ermesi amacıyla babası Jamie Spears’a dava açan ancak hüsrana uğrayan şarkıcı Britney Spears’a ünlü pop yıldızı Madonna'dan destek geldi. 62 yaşındaki sanatçı, "Bu kadına hayatını geri verin!" diyerek, meslektaşı adına isyan etti

13.07.2021 - 15:03 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Popun kraliçesi Madonna, sosyal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllardır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın yanında olduğunu açıkladı.

  • MESLEKTAŞINA DESTEK VERDİ

    Dünyaca ünlü yıldız, "Bu kadına hayatını geri verin!" diyerek, meslektaşının adına sitem etti.

  • "SENİ HAPİSTEN ÇIKARMAYA GELİYORUZ!"

    62 yaşındaki Madonna, paylaşımında, "Kölelik çok önce kaldırıldı. Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm... Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney, seni hapisten çıkarmaya geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

  • BABASININ KORUMASINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

    Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koymuştu. Karara göre Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.

    Mahkeme belgelerinde Bessemer Trust'ın ortak koruyucu olarak kalması onaylanırken, baba Spears'ı pop yıldızının vasiliğinden çıkarmama kararı da yinelenmişti.

  • HAYATININ KONTROLÜ BABASINDA

    Ünlü şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

    Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

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