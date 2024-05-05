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        Haberler Magazin Madonna, Brezilya konserinde 1.6 milyon kişi tarafından izlendi - Magazin haberleri

        Madonna, Brezilya konserinde 1.6 milyon kişi tarafından izlendi

        Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrindeki Copacabana plajında ücretsiz konser verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, konserde yaklaşık 1.6 milyon kişi tarafından izlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:20
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        Madonna'yı 1.6 milyon kişi izledi
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        Brezilya'nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki şarkıcı Madonna, yaklaşık 1.6 milyon kişi tarafından izlendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan 'Celebration Tur'un son gösterisi için plaja akın eden yüz binlerce kişi coşkuyla 'Like a Prayer', 'Vogue' ve 'Express Yourself' gibi hit parçalara eşlik etti.

        KONSERDE SU DAĞITILDI

        Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı. Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.

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        #Madonna
        #brezilya

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