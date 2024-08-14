Madonna 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris'le İtalya tatilinde
Madonna, 66'ncı yaşını 28 yaşındaki Jamaikalı sevgilisi Akeem Morris'le İtalya'da kutlayacak
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Madonna, kendinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi Akeem Morris ile el ele kol kola görüntülendi.
65 yaşındaki pop müzik ikonu, 28 yaşındaki Morris ile İtalya'nın Portofino bölgesinde birlikte tatil yapıyor.
Jamaikalı futbolcu Morris, Madonna'nın 16 Ağustos'taki 66'ncı doğum gününü İtalya'da birlikte kutlayacak.
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İkili, 4 Temmuz Amerika'nın Bağımsızlık Günü tatilini birlikte geçirmişti. Madonna, Morris ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.
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Madonna ve Morris, ilk kez 2022'de tanıştı. İkili, Paper dergisinin Ağustos 2022 kapak sayısında birlikte yer almıştı.
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Madonna, 2022'de kendisinden 35 yaş küçük Ahlamalik Williams ile dört yıllık birlikteliğini bitirmiş, geçen yıl da yine kendisinden 35 yaş küçük boksör Josh Popper ile birliktelik yaşamıştı.
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Carlos Leon ile ilişkisinden 27 yaşındaki kızı Lourdes'i dünyaya getiren Madonna'nın eski eşi Guy Ritchie'den 23 yaşında Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Madonna daha sonra 18 yaşındaki oğlu David Banda'yı, yine aynı yaştaki kızı Chifundo 'Mercy' James'i ve daha sonra 11 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere'yi evlat edindi.