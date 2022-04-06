Madencilikte ihracat 1.5 milyar doları aştı

AA

Madencilik ürünleri ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 1 milyar 527 milyon 312 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Ocak-Mart 2022'deki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde 175 ülkeye 1 milyar 527 milyon 312 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 2,5 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 78 kentinden madencilik ürünleri ihraç edilirken, toplam dış satımın 448 milyon 358 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 29,4'üne karşılık geldi.

İstanbul'un ardından en fazla madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştiren kentler, 270 milyon 615 bin dolarla Ankara, 88 milyon 460 bin dolarla Elazığ, 86 milyon 451 bin dolarla Antalya, 65 milyon 587 bin dolarla Denizli ve 57 milyon 248 bin dolarla İzmir olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Madencilik ürünleri sektörünün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin'e, yılın ilk çeyreğinde 349 milyon 687 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 158 milyon 70 bin dolarla ABD, 104 milyon 818 bin dolarla Bulgaristan, 82 milyon 381 bin dolarla İspanya, 71 milyon 718 bin dolarla İtalya, 51 milyon 445 bin dolarla Belçika ve 45 milyon 510 bin dolarla Almanya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 55 milyon 693 bin dolarla Bulgaristan'da kaydedildi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, yılın ilk 3 ayında metalik cevherlerin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,34 artış gösterdiğini ve 570,53 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

Dinçer, ikinci sırada yüzde 7,68'lik artış ve 480,2 milyon dolar ile doğal taşlar, üçüncü sırada yüzde 19,2'lik artış ve 291,3 milyon dolar ile endüstriyel minerallerin yer aldığını, bu maden gruplarını yüzde 101,05'lik artış ve 116,6 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajların takip ettiğini bildirdi.

İhracat rakamlarında yeni başarılara ulaşmak adına sektörün fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Dinçer, bunun için en önemli noktanın fuar katılımları, alım heyetleri ve tanıtım faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Dinçer, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün rekabet gücünü artırmak ve hedef pazarlarımızdaki müşteri portföyünü genişletmek amacıyla 2022 yılında yurt içi ve dışında katılım göstereceğimiz tüm organizasyonlar büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 3 fuarı arasında gösterilen ve 30 Mart-2 Nisan'da düzenlenen 27. MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda İMİB olarak yerimizi aldık. Bu yılki fuarda diğer ihracatçı birlikleri ile beraber 40'ın üzerinde ülkeden satın almacının daveti ile daha geniş kapsamlı bir alım heyeti organizasyonu düzenledik. Sektörümüzün tüm aktörleri için önemli iş birliklerine imza attığımız İzmir'in ardından yıl içinde yeni organizasyonlarda da yer alarak ihracat kapasitemizi daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."