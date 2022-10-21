Maden faciasıyla ilgili soruşturmada son durum!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına yönelik soruşturma kapsamında, şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın personelin ifadesine başvuruldu.
DHA'nın haberine göre maden sahasında, oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile incelemelere katılan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, hazırlanacak ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşündüğünü söyledi.
6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 6 ayrı savcı görevlendirildi. Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen mühendisler ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti de kuruldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptı. Eksi 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet, patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı. Faciadan kurtulan 58 işçiden sağlık ve psikolojik durumu iyi olanların ise ifadeleri alınmaya başladı. Şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın personelin ifadesine başvuruldu.
KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANACAK
Süreç ile ilgili konuşan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, "Heyet ile birlikte binalarda ve teçhizatlarda yerinde incelemelerde bulunduk. Yine bu noktada çalışanlardan da görüşler alınarak, sorular yöneltildi. Bilirkişi heyetinin yaklaşık 6,5 saat süren kapsamlı araştırmalarından sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca patlama yaşandıktan sonra daha önce el konulan dijital materyaller üzerinde de incelemelerini tamamlandıktan sonra bir rapor sunacaklarını düşünmekteyiz" dedi.
"ŞÜPHELİ" OLARAK İFADELERİ ALINACAK
Olay ile ilgili kusurlu kişilerin 'şüpheli' olarak ifadelerinin yakın zamanda alınabileceğini söyleyen Parlatır, "Bu kapsamlı rapor öncesinde de çok kısa bir süre içinde bir ön rapor hazırlanacağını kendi açımdan tahmin etmekteyim. Hukuka aykırı veya direk ihmali olan, kusurlu olan, tedbirsizlik ve dikkatsizlik niteliğinde eylemlere ilişkin olarak bir ön rapor gibi bir görüş sunabileceklerini düşünmekteyim. Bu ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşünmekteyim" diye konuştu.
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