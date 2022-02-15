Madde bağımlısı adam, eşini bıçaklayarak öldürdü

İHA

İmam nikahlı olarak yaşadıkları iddia edilen Hazal Alpyörük (19), madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kadir M. (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi üzerindeki Tezgiden apartmanının zemin katına yaklaşık bir ay önce taşındıkları öğrenilen çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ise Hazal Alpyörük, imam nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralandı.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Çığlıkları duyan komşularının 112 Acil yardım ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hazal Alpyörük, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından katil zanlısı Kadir M. Polis ekiplerine teslim olarak cinayeti itiraf etti. Kadir M’.nin Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği iddiasında bulunduğu öğrenildi.