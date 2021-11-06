Süper Lig'deki dev maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta mağlup etti. Trabzonspor'un galibiyet golü 90+6'da gelirken Beşiktaş cephesinden yoğun itirazlar geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında 2 takımın oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da gerginlik sürerken tribünlerle de münakaşaya giren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü.