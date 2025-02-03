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        Haberler Dünya Macron ile Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da istikrar ve barışın sağlanması konusunu görüştü | Dış Haberler

        Macron ile Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da istikrar ve barışın sağlanması konusunu görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Orta Doğu'da istikrar ve barışa dönüş şartlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:18
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        Fransa ve Katar arasında 'Orta Doğu' görüşmesi
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        Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Katar Şeyhi Al Sani ile telefonda görüştü.

        Macron, Gazze'deki esirlerin salıverilmesine ilişkin müzakerelerde Katar’ın üstlendiği rolden dolayı Al Sani'ye teşekkür etti.

        İkili, Orta Doğu’da barış ve istikrara dönüş şartlarının sağlanması ve bunun için Lübnan ve Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin gerekliliğini vurguladı.

        Suriye'deki gelişmeleri de ele alan liderler, tüm Suriyeli toplulukların haklarına saygı gösteren kapsayıcı siyasi geçişe desteklerini yineledi.

        Macron ve Al Sani, ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdi ve diyalog çağrısı yaptı.

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        #Fransa
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