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        Haberler Dünya Macron'dan Türkçe paylaşım: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz | Dış Haberler

        Macron'dan Türkçe paylaşım: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 23.10.2024 - 23:52
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        Macron'dan Türkçe paylaşım: Türk halkıyla dayanışma içindeyiz
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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.

        Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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