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        Haberler BBC Dünya MacKenzie Scott ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı

        MacKenzie Scott ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı

        Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Bağış alanlar arasında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği, LGBTQ+ hakları dernekleri ile bazı ruh sağlığı dernekleri bulunuyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 21.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:08
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        MacKenzie Scott ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı
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        mackenzie scottGetty Images

        Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı.

        Scott boşanmadan aldığı yüklü nafakanın ardından sık sık yaptığı cömert bağışlarla gündeme geliyor.

        Scott ile Bezos 2019'da boşanmıştı. Boşanmanın ardından geçen yıllarda Scott toplam 16,5 milyar dolar bağışta bulundu.

        Scott, bu yıl bağışlardan faydalanabilmek için başvuran 6 binden fazla kuruluş arasından 361 küçük ölçekli kuruluşu seçtiğini açıkladı.

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        Bunlar arasında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği, LGBTQ+ hakları dernekleri ile bazı ruh sağlığı dernekleri bulunuyor.

        Scott, "sesi cılız çıkan bireyler ve ailelerin seslerini duyurmak için üstün çalışmalar yapan, ayrımılık ve sistematik engellerle karşılaşan" dernekleri seçtiklerini belirtti.

        Scott önceki yıllarda araştırmalar sonucunda ulaştıkları derneklerle gizlice iletişime geçerek bağışlarını iletiyordu.

        Bu sene ise bir panel derneklerin başvurularını kabul etti ve 279 derneğe 2'şer milyon dolar, 82 örgüte de 1'er milyon dolar bağışta bulundu.

        Başvuruları değerlendiren Lever for Change grubu, başvuran derneklerin üstün çalışmaları nedeniyle, önceden 250 milyon dolar olarak belirlenen bağış miktarının 640 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

        Roman yazarı Scott, Bezos ile Amazon'u kurmadan bir yıl önce evlenmişti ve şirketin ilk çalışanlarından biri Scott'tu. Boşandığında, şirketin hisselerinin %4'ü Scott'a geçti ve zenginliğinin çoğu buradan geliyor.

        Forbes dergisine göre 37,5 milyar dolar mal varlığı bulunan Scott, dünyanın en zengin dördüncü kadını.

        Scott yaşadığı sürece mal varlığının yarısını bağışlayacağı sözünü vermişti.

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