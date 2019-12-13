Macit Sonkan – Nasuh Şadoğlu kimdir?

Birçok projelerden aşina olduğumuz bir sima olan Macit Sonkan ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercaide de yine başarısını ve ustalığını konuşturdu. Usta oyuncunun hayat verdiği Nasuh Ağa karakteri ile yine gönüllere taht kurmayı başararak merak konusu oldu. Peki kimdir Macit Sonkan? Usta oyuncu ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Birçok dizi ve film ile tanıdığımız başarılı oyuncu Macit Sonkan, 1953 yılın da İzmir’in Torbalı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi hakkında pek bilgi vermemektedir. Liseyi bitirdikten sonra, yurt dışında Fransızca eğitim görmüştür. Oyuncu, Tiyatro ve oyunculuk bölümü mezunudur. Bilinen tüm hayatı tiyatro, oyunculuk, sanat üzerinedir.

Çok genç yaşta tiyatro ile başlamıştır. Sonrasında tiyatro, diziler ve filmler arka arkaya gelmiştir. Birçok projede yer almış, çok sayıda oyuncu ile birlikte oynamıştır. Başarılarının karşılığında birçok ödül sahibi olmuştur. Bunların dışında kitap okumaya düşkünlüğü ile tanınır.

Tiyatro aşığı olan Macit Sonkan, oyunculuk hayatına ilk kez çocuk tiyatrosunda oynayarak adım atmıştır. Sonrasında ise birçok şehirde hatta birçok ülkede çocuk tiyatrolarında rol almaya devam etmiştir. Başarılarının temeli tiyatro ile atılmıştır. Tiyatrodan sonra sinema filmleri, televizyon filmleri ve daha sonra ise diziler ile yoluna devam etmiş ve hala en başarılı oyuncular arasında bulunmaktadır. Kameralar karşısına ilk kez 1982 yılında Dost Eller dizisi ile geçen Macit Sonkan bu dizide Asker Barın karakterini canlandırmıştır.

Yaklaşık 40 yıllık bir sanat hayatı bulunmaktadır. Macit Sonkan, dolu dolu yaşadığı bu sanat hayatında, Çiçek Taksi gibi unutulmaz ve uzun soluklu projelerde yer almıştır. 1995 yılında yer aldığı bu dizi uzun yıllar çok sevilen ve her izlendikçe hala beğeni gören diziler arasında yer almıştır. Hala daha günümüzde Çiçek Taksi unutulmayan ve efsane diziler arasındadır.

Yine başarılı bir proje olan ve 2013 yılında Saadet Işıl Aksoy ve Tolgahan Sayışman ile başrollerini oynadığı Sürgün filmi de unutulmazlar arasına girmiştir. Çok sayıda projede yer almaktan ziyade içinde bulunduğu tüm projelerin gerçekten unutulmayan akılda kalan çok izlenen diziler ve filmler olduğu görülmüştür. Oyunculuğu kadar senaryo seçiminde de ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. Bu işi her anlamda düzgün ve iyi yapan bir oyuncudur.

1999 yılında Deli Yürek, 1996 yılında Gurbetçiler, 1993 yılında Süper Baba, gibi efsane olmuş dizilerde oynamış olan usta oyuncu Macit Sonkan, 2017 yılında ise FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ses getiren yapımlarından olan Deli Gönül dizisi oyuncu kadrosuna dâhil olmuştu. Tuvana Türkay ile Murat Ünalmış'ın başrollerinde oynadığı Deli Gönül dizisinde oyuncu kadrosunda rol alan usta oyuncu Macit Sonkan, bu dizide Basri Kavaslı karakteri ile ekrana gelmiştir.

Macit Sonkan Nefes Nefese dizisinde ''Şakir'' karakterini canlandırmıştır. Star TV ekranlarında yayınlanmış olan dizide Zeyno Eracar, Şükrü Özyıldız, Uğur Yücel, Melisa Şenolsun, Caner Şahin gibi isimlerle birlikte oynamış ve bu dizide Şakir karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Hercai dizisi ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak olan usta oyuncu Ocak 2019 tarihinde ATV ekranlarında yayına başlayan Hercai dizisinde Nasuh Ağa karakterini canlandırmaktadır. Dizide yer alan Nasuh Ağa karakteri Şadoğlu ailesinin en büyüğü ve dedeleridir. Hırslı, tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran bir karakteri canlandırıyor. Tam anlamıyla bir ağa.

Macit Sonkan’ın Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2017 – Yunus Emre

2015 – 57. Alay

2003 – Ayaktakımı Arasında

1995 – Kamyon

1993 – V. Frank

1983 – Köşebaşı

Macit Sonkan’ın Rol Aldığı Diziler:

2019 – Hercai (Nasuh Ağa)

2018 – Nefes Nefese (Şakir)

2017 – Deli Gönül (Basri Kavaslı)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (İskender Ağa)

2012 – Alev Alev

2011 – Reis (Yaşar)

2009-2010 – Aşk Bir Hayal (Peyman Ağa)

2007 – Sessiz Fırtına (İzzet Sancaktar)

2006-2007 – Ezo Gelin (Dinar)

2006 – Hasret (Ali Şeref)

2005 – Almanya Almanya (Ahmet)

2004 – Çalınan Ceset

2004 – Hayalet (Galip)

2004 – Bir Aşk Hikâyesi (Ali)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var

1999 – Deli Yürek (Başkan)

1997 – İnsan Kurdu (Video)

1997 – Yasemince

1996 – Tersine Akan Nehir

1996 – Köşe Kapmaca

1996 – Gurbetçiler (Dozer Sadık)

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Süper Baba (Haydar Ağa)

1987 – Ateşten Günler (Binbaşı Cemal)

1982 – Dost Eller (Asker Barın)