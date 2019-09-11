K\u00fcbal\u0131 haber kaynaklar\u0131n\u0131n Pazartesi g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bu sene Kanada da d\u00fczenlenen CONCACAF Uluslar Ligi nde Kanada ya 6-0 kaybeden K\u00fcba milli tak\u0131m\u0131ndan be\u015f futbol oyuncusu Kanada ya iltica etti. Haberde belirtildi\u011fi \u00fczere Cumartesi g\u00fcn\u00fc oynanan ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan, Yordan Santa Cruz, Andy Baquero, David Urgelles, Orlendiz Benitez ve Alejandro Portal tak\u0131mdan ayr\u0131l\u0131p Kanada ya s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Haber kayna\u011f\u0131 futbolcular\u0131n Kanada ya s\u0131\u011f\u0131nmas\u0131n\u0131 \u00fcz\u00fcc\u00fc bir olay olarak verdi. Santa Cruz, K\u00fcba futbolunda en iyi futbolculardan birisi olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu ve\u00a0Andy Baquero ile 2013 y\u0131l\u0131nda 20 Ya\u015f Alt\u0131 D\u00fcnya Kupas\u0131 nda K\u00fcba tak\u0131m\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llardan bu yana, futbolcular\u0131n ilticalar\u0131 K\u00fcba futbolunu k\u00f6t\u00fc etkiliyor. Ge\u00e7ti\u011fimiz Haziran ay\u0131nda Amerika Birle\u015fik Devletleri nde d\u00fczenlenen CONCACAF Alt\u0131n Kupa s\u0131nda K\u00fcbal\u0131 d\u00f6rt futbol oyuncusu ma\u00e7 esnas\u0131nda sahadan y\u00fcr\u00fcyerek ayr\u0131ld\u0131. Bu d\u00f6rt futbolcu ile birlikte, son 17 y\u0131lda 44 K\u00fcbal\u0131 futbolcu ba\u015fka \u00fclkelere s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. Barack Obama d\u00f6nemi Amerika Birle\u015fik Devletleri ile K\u00fcba aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin geli\u015fmesine ra\u011fmen, 2015 y\u0131l\u0131nda d\u00fczenlenen\u00a0CONCACAF Alt\u0131n Kupa s\u0131 boyunca bir\u00e7ok K\u00fcbal\u0131 futbolcu Amerika ya iltica etti.\u00a0